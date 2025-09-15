Описание рейтинга Silent Hill f раскрыло напряжённый сюжет и кровавые подробности

Предстоящая игра жанра survival horror от Konami, Silent Hill f, получила официальный рейтинг, намекающий на тревожные темы и сцены насилия. Игра, выход которой запланирован на 25 сентября 2025 года для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S, получила рейтинг M18 за сцены жестокого насилия, кровавые сцены и тревожные образы.

Сюжет разворачивается в 1960-х годах в японском городе Эбисугаока, где старшеклассница Хинако Симидзу оказывается в ловушке после того, как её окутывает сверхъестественный туман. Окружённая чудовищными существами, Хинако должна разгадать тёмные тайны проклятого города, борясь за выживание. Геймплей от третьего лица сосредоточен на исследовании разрушающихся локаций, решении головоломок и сражении с враждебными противниками, используя такое оружие, как топоры, ножи и металлические трубы. Игроки также могут использовать лечебные предметы, такие как бинты и божественную воду, для восстановления здоровья и рассудка.

Рейтинг игры во многом обусловлен акцентом на шокирующих визуальных эффектах и ​​сценах жестокого насилия. Игроки столкнутся с трупами, изуродованными телами и кровавыми сценами. Во время сражений врагов пронзают, режут и расчленяют, оставляя кровь на стенах и полу. В игре также присутствуют более шокирующие сцены самоповреждения в ритуальном контексте, например, персонажи отрезают себе конечности или демонстрируют гротескные раны на лицах. Эти сцены, хотя и не всегда откровенные, способствуют созданию гнетущей атмосферы ужаса.

Хотя рейтинг основан в первую очередь на графическом содержании, в нём также упоминаются случаи лёгких сексуальных намёков. Одним из примеров является сцена, где персонаж наклеивает лицо одноклассницы на модель в купальнике в журнале для взрослых, что ещё больше усиливает тревожный тон повествования.