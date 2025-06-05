Открылись предзаказы на Silent Hill f

Вчера состоялось мероприятие State of Play, в рамках которого компания Konami сообщила дату релиза предстоящего хоррора Silent Hill f - игра выйдет 25 сентября текущего года.

Вместе с тем, в магазинах открылись предзаказы на игру: как и в случае с ремейком Silent Hill 2 и Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, для игры доступно Digital Deluxe издание, которое получит ранний релиз и выйдет на 2 дня раньше - 23 сентября. Кроме того, владельцы данного издание получат различные цифровые бонусы (в том числе за предзаказ).

Silent Hill f получит русскую текстовую локализацию.