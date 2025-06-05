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Silent Hill f 25.09.2025
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
8.3 149 оценок

Открылись предзаказы на Silent Hill f

AceTheKing AceTheKing

Вчера состоялось мероприятие State of Play, в рамках которого компания Konami сообщила дату релиза предстоящего хоррора Silent Hill f - игра выйдет 25 сентября текущего года.

Вместе с тем, в магазинах открылись предзаказы на игру: как и в случае с ремейком Silent Hill 2 и Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, для игры доступно Digital Deluxe издание, которое получит ранний релиз и выйдет на 2 дня раньше - 23 сентября. Кроме того, владельцы данного издание получат различные цифровые бонусы (в том числе за предзаказ).

Silent Hill f получит русскую текстовую локализацию.

2
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
211186

ужасная японка

8
Lady_Leda

Японки так и выглядят, перестань смотреть аниме, там все врут)

Константин335

Стоит даже не дорого всего 3к, по сравнению с другими играми, которые от 4-6к уже стоят. Добавил в желаемое, потом куплю

2
North235

Близится релиз, а я всё ещё не понимаю, почему эта игра называется Сайлент Хиллом. Может это и неплохой ужастик, но никаких вайбов того самого Сайлент Хилла, так и не поймал.

1
Jarvis666

ГГшка выглядит стрёмно, бонусы за предзаказ как обычно максимально клишированы

1
HighForbes

Чтож посмотрим что это такое

57льуегбду5к67

Ей бы чуть-чуть ряху потоньше.

Kenn1y

И опять все костюмы одинаковые и нелепый под кролика.

My life is a game

Норм, это цены на обычную.

Константин335

Да там и на делюкс тоже недорогая цена