Открылись предзаказы на Silent Hill f

Вчера состоялось мероприятие State of Play, в рамках которого компания Konami сообщила дату релиза предстоящего хоррора Silent Hill f - игра выйдет 25 сентября текущего года.
Вместе с тем, в магазинах открылись предзаказы на игру: как и в случае с ремейком Silent Hill 2 и Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, для игры доступно Digital Deluxe издание, которое получит ранний релиз и выйдет на 2 дня раньше - 23 сентября. Кроме того, владельцы данного издание получат различные цифровые бонусы (в том числе за предзаказ).
Silent Hill f получит русскую текстовую локализацию.
ужасная японка
Японки так и выглядят, перестань смотреть аниме, там все врут)
Стоит даже не дорого всего 3к, по сравнению с другими играми, которые от 4-6к уже стоят. Добавил в желаемое, потом куплю
Близится релиз, а я всё ещё не понимаю, почему эта игра называется Сайлент Хиллом. Может это и неплохой ужастик, но никаких вайбов того самого Сайлент Хилла, так и не поймал.
ГГшка выглядит стрёмно, бонусы за предзаказ как обычно максимально клишированы
Чтож посмотрим что это такое
Ей бы чуть-чуть ряху потоньше.
И опять все костюмы одинаковые и нелепый под кролика.
Норм, это цены на обычную.
Да там и на делюкс тоже недорогая цена