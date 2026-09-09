По Silent Hill внезапно вышла бесплатная игра - авторы Silent Hill f представили кроссовер с детективным приключением

Konami вместе с японским издательством Shueisha Games неожиданно анонсировали коллаборацию психологического хоррора Silent Hill f с детективным мистическим приключением Urban Myth Dissolution Center. Главным сюрпризом для фанатов стал релиз бесплатной игры, которая объеденяет обе вселенные.

В рамках акции разработчики из инди-студии Hakaba Bunko выпустили специальную браузерную мини-игру. Поиграть в неё может любой желающий на отдельном сайте. Сюжет игры объединяет Хинако из Silent Hill f и Азами, исследовательницу аномалий из Urban Myth Dissolution Center. По сюжету Хинако теряется внутри загадочного здания, окутанного густым потусторонним туманом, где встречает детектива, занимающегося разбором паранормальных явлений.

Помимо мини-игры, авторы подготовили памятный кроссовер-арт и совместный набор в цифровом сервисе Steam. Для франшизы Konami это уже не первое необычное партнерство, расширяющее охват хоррора среди любителей японских детективных новелл.

Напомним, что релиз следующей крупной части серии уже не за горами. Атмосферный психологический хоррор Silent Hill: Townfall, создаваемый студией No Code совместно с Annapurna Interactive, выйдет 24 сентября на ПК и консолям. Интересно, получит ли новый ужастик такое же количество сторонних кроссоверов и промо-акций, какое сопровождало Silent Hill f.