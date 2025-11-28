По словам разработчиков, успеху Silent Hill f во многом способствовали мемы, фан-арт и теории, которые она вдохновила

Silent Hill f, последняя игра в серии психологических хорроров Konami, значительно отличалась по стилю от своих предшественниц. Сюжет, написанный создателем серии When They Cry Ryukishi07, японская эстетика и более динамичный геймплей — разработчики рассчитывали, что их смелый выбор приведёт к гораздо более неоднозначному приёму. Однако игра превзошла их ожидания как по продажам, так и по отзывам критиков, став самой быстро продаваемой игрой в серии.

Во многом это стало возможным благодаря большой волне онлайн-хайпа (особенно в японских онлайн-пространствах), который поддерживал интерес к игре – благодаря мемам, прямым трансляциям и фанатскому контенту. В недавнем интервью Dengeki Online режиссёр Silent Hill f Мотои Окамото и сценарист Ryukishi07 рассказали об этом феномене.

По словам Окамото, по сравнению с ремейком Silent Hill 2, Silent Hill f удалось привлечь гораздо больше новых игроков по всему миру, но эта тенденция особенно заметна в Японии. Он считает, что одной из причин этого может быть интерес игроков к сюжету или же их интерес к многочисленным интернет-мемам. Окамото считает, что это может быть ключом к долгосрочному успеху, особенно в наши дни, когда информация распространяется быстро, а ажиотаж угасает за считанные дни.

В последнее время разговоры об играх распространяются с невероятной скоростью. Но игры, о которых говорят даже спустя месяцы после релиза, — это те, о которых интересно рассуждать и анализировать, и которые обычно обрастают множеством фан-артов с персонажами. По моему опыту, игры, способные вызвать такой ажиотаж, как правило, живут дольше.

Будучи драмой, основанной на персонажах, и довольно нетрадиционной игрой в серии, Silent Hill f сумела собрать устойчивое сообщество поклонников фан-арта, что во многом способствовало такому успеху.

Как объясняет сценарист Ryukishi07, психологические хорроры, такие как серия Silent Hill, «в конечном итоге сводятся к тому, насколько они вызывают отклик у игрока. Именно поэтому главные герои таких игр, как правило, не слишком разговорчивы, чтобы игроки могли полностью погрузиться в игру». Поэтому акцент делается на замкнутых, мрачных персонажах с небольшим количеством диалогов или преувеличенными характеристиками.

Хотя Ryukishi07 и говорит, что у таких персонажей есть своя уникальная привлекательность:

Это не то, что заставляет вас чувствовать, что я хочу подружиться с ними, это скорее тёмная сторона притягательности.

Но именно это изначально затрудняет активное создание ажиотажа вокруг самих персонажей, и это касается и серии Silent Hill. Ryukishi07 предполагает, что именно этим Silent Hill f отличается от других (отсюда такой бум фан-арта и фанатских теорий о персонажах). В то же время он не подразумевает, что серия обязательно должна «идти по этому пути» отныне. Он надеется, что новая игра продемонстрирует, что существует множество уникальных способов развивать серию, сохраняя при этом её суть.

Если направление, которое мы взяли с Silent Hill f, будет хорошо принято, надеюсь, она станет одним из примеров выразительного диапазона серии Silent Hill.