Похоже, что Silent Hill f получит верификацию со Steam Deck - информация об этом появилась в базе данных Steam

Как стало известно, сегодня в базе данных Steam появилась информация о том, что предстоящий хоррор Silent Hill f от компании Konami получит верификацию со Steam Deck.

Судя по всему, владельцы Steam Deck смогут уже на старте пройти новую часть известной франшизы, правда с определенными компромиссами: отмечается, что шрифт субтитров может быть недостаточно большим для комфортной игры, а графические настройки придется снизить для достижения оптимальной производительности.

Тем не менее, верификация для Steam Deck показывает то, что игра близится к релизу. Silent Hill f выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S в 2025 году.