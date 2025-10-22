Продюсер Silent Hill даёт отпор ИИ в играх, заявив, что он не сможет создать Silent Hill f

Искусственный интеллект стал горячей темой в игровой индустрии, и многие разработчики выступают за его использование. Некоторые, например, Хидео Кодзима, даже предлагают использовать ИИ для создания сиквелов и ремейков, а не нового контента.
Примечательно, что заявление Хидео Кодзимы вызвало ответ продюсера Silent Hill. Разработчик из Konami считает, что ИИ не способен создать игру, подобную Silent Hill f.
Продюсер франшизы Silent Hill Мотои Окамото недавно ответил на комментарий к оригинальной цитате Хидео Кодзимы. В ответе отмечалось, что Хидео Кодзима всегда стремится создавать что-то новое, поэтому его взгляд на работу ИИ с переизданиями и сиквелами вполне обоснован.
Однако Мото Окамото отметил, что игра, подобная Silent Hill f, не относится к этой категории. Он указал на такие смелые задачи, как воссоздание японского сеттинга и работа со сценаристом вроде Рюкиси, которые ИИ не сможет воспроизвести.
В конечном счёте, он считает, что есть вещи, которые ИИ просто не может воспроизвести, и Silent Hill f — одна из них.
Такие решения, как смена места действия и перенос в Японию, или привлечение Ryukishi07 в качестве сценариста, — это те решения, которые ИИ никогда не смог бы принять.
В конечном счёте, смелые решения Konami представить survival horror в ином свете в Silent Hill f принесли положительные результаты. Игра получила высокие оценки как от фанатов, так и от критиков, а её коммерческие показатели также весьма впечатляющие.
А что там создавать? Сценарно, это прям лютая помойка
ну так этот 'ыы' и не сможет создать что то под действием запрещенных веществ
ну уж точно такую топорную боёвку с хитстопами только chatGPT может предложить добавить в игру
Вообще-то он против боевой системы в хорроре, так как игрок должен чувствовать себя жертвой без возможности дать отпор, что и вызывает страх беспомощности
Нейросеть не сможет создать ни один продукт в основе которого заложены глубокие философские вопросы, хотя бы уже потому что в нейронках нет сознания и самосознания.
или по другому - нейросеть не способна создать что то для чего надо употребить запрещенку.
Как разработчики могут использовать ии контент в играх. если у них не будет авторских прав на сгенерированный контент. Или они не против использовать пиратский контент в своих играх?
- это абсурд, железка не может создать шедевр
- А ТЫ ЧТО ЛИ МОЖЕШЬ? // Александр Ковалёв
А вот это ИИ как раз спокойно сгенерит: "Нарисуй Цикад в стилистике Silent Hill" 🤣
Коджимба то автор как никак причём независимый, а конами может только в римейки пятикратно переваренного Кодзиминого металгира и приплетать сайлент хил от тим сайлент, где только можно. Как раз ИИ то и выгоден таким корпам как конами, а Коджимбу и его художников хлебом ни корми дай творить, им ИИ не нужен, т.к. их творчество это и их хобби и их жизнь. Конами выглядит глупо с такими заявлениями, хайпанули за счёт старых брендов. Все их помнят как факконами.