Продюсер Silent Hill f просит не называть игру Soulslike и уверяет, что эти "вещи не являются чем-то новым для серии"

Издание IGN воспользовалось возможностью пообщаться с продюсером Silent Hill f Мотои Окамото на Gamescom 2025 после её открытия, чтобы прояснить ситуацию по поводу боевой системы. Он настаивает, что Silent Hill f — это не Souls-like игра, несмотря на свою боевую механику.
Он даже сказал, что называть игру так «несколько обманчиво» из-за текущего состояния индустрии.
Мы видим, как термин «Souls-like» довольно часто используется в интернете. И я думаю, что это несколько обманчивое название. Современные геймеры видят шкалу выносливости, уклонения и думают: «Ну ладно, это Souls-like».
Но если быть до конца честным, многие из этих вещей мы позаимствовали из классических игр Silent Hill. Взять, к примеру, Silent Hill 4 — там есть шкала заряда для атак, похожая на шкалу фокуса. Даже в Silent Hill 3 есть шкала выносливости.
Окамото не остановился на этом, отметив, что боевая механика Silent Hill f не является чем-то исключительным для Souls-like жанра, и немного раздосадован тем, что люди говорят о проекте.
Эти вещи не новы и не эксклюзивны для Souls-like игр. Они уже давно присутствуют в экшен-хоррор играх. Если у вас есть что-то из этого, вас называют Souls-like. И мы хотели бы ещё раз подчеркнуть, что наша игра — экшен-хоррор, но не Souls-like.
Silent Hill f выйдет на ПК и консолях 25 сентября.
хп, фокус на враге, стаминаманагемент, всратая боёвка с кувырками и уворотами
не. точно не соулслайк
Всё верно,вам показалось😁
Основной показатель того, что игра соулс лайк - это когда ты имеешь какую-то валюту (типо души), теряешь её при смерти, возраждаешься на последнем сейве, который был далеко и проходишь одинаковые локации, где все мобы респавнятся, а все что ты перечислил, никак не указывает на соулс
Срочно высылайте жанровых инспекторов. Если при смерти отбирают не души а скажем цветочную пыльцу или крышки от бутылок значит игра уже не соулслайк а что то совершенно другое, может симулятор фермы. Фиксация на враге, перекаты с кадрами неуязвимости, управление выносливостью всё это конечно пустяки, которые были ещё в Понге. А вот бухгалтерия лута после респавна на чекпоинте это да, это основа жанра. Получается, можно слепить Dark Souls один в один но назвать души счастливыми билетиками, и всё, игра автоматически становится уникальным авторским хоррором. Прекрасная логика для защиты продюсера, который продаёт хот дог и утверждает что это не бутерброд, потому что сосиска лежит вдоль а не поперёк.
Позаимствовали из классических игр Silent Hill. Само собой. Значит Миядзаки в 2009 году сел в машину времени чтобы сплагиатить увороты и шкалу выносливости из великой боевой системы сайлент хилл 3. И теперь попытка сделать клон самой популярной экшен франшизы десятилетия это просто дань уважения корням и еле работавшим механикам из прошлого.
Тут скорее имеются ввиду silent hill homecoming и downpour. Вообще хочется задать вопрос: а какая боевка тогда нужна? Вы хотите неудобную боевку с 1 по 4 части с камерой из жопы и неотзывчивым управлением? Согласен, раньше это оказывало определенное влияние на игру, так как ты не хотел драться с врагами, но не только потому что враги страшные, а еще потому что боевка напоминала пьяные драки в подъезде. Из холя из ваших заявлений ремейк 2 Сальтухи тоже сосалик. Ну а че? Уклонение есть, захват цели есть. Да этот вид боевки встречается не только в сосаликах.
Выбор не стоит между дракой с камерой в стене и унылым перекатом по таймингу с отъезжающей полоской стамины. Нужна боевка где решает скилл а не заучивание паттернов как у шимпанзе в лаборатории. Та же боевка баннерлорда. Там где нет кнопки блок есть только твоя реакция и расчет чтобы отбить оверхед врага своим же оверхедом и исполнить идеальный чеймбер. Где можно финтануть из левого замаха в колющий удар и заставить оппонента в панике дернуть мышкой не в ту сторону открывая черепушку. Где урон зависит не от цифр в статах а от того как ты довернешь корпус на коне чтобы на полной скорости прошить пикой щит и рыцаря за ним а не просто ткнуть его древком. Можно выдать идеальный кучед ленс и снести катафракта вместе с бронированным конем а можно отлететь от крестьянина с вилами потому что зазевался и пропустил примитивный выпад. А не копипаста модной формулы которая уже в печенках сидит. Прикрутить стамину к удару и перекат это не эволюция геймплея это признание в собственной импотенции придумать хоть что то свое. И да захват цели и уклонение существуют не только в сосаликах но только там вся боевая система вертится вокруг них как земля вокруг солнца. Прихватить две механики из сотни и орать что это теперь НЕ соулслайк это уровень детского сада когда ребенок закрывает глаза и думает что спрятался.
Ок как скажешь соулс лайк.
Тогда зачем надо было делать фокус-точку на враге????
Лол, потому что так удобнее. Возможно в настройках можно будет отключить ее отображение, но принцип захвата врага будет такой же.
Похоже, это будет Сайлент хилл с Сайлент хиллом лишь в названии.
На сколько я помню, в 3 части не было выносливости, героиня могла бесконечно бегать и бить врагов. Только бронежилет замедлял её, но шкалы выносливости не было. В четверке ты тоже можешь бесконечно махать трубой, удержание атаки лишь усиливает урон. Этой шкалы вообще ни в какой части не было.
Шызасоулслайкмиядзаки