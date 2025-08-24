Продюсер Silent Hill f просит не называть игру Soulslike и уверяет, что эти "вещи не являются чем-то новым для серии"

Издание IGN воспользовалось возможностью пообщаться с продюсером Silent Hill f Мотои Окамото на Gamescom 2025 после её открытия, чтобы прояснить ситуацию по поводу боевой системы. Он настаивает, что Silent Hill f — это не Souls-like игра, несмотря на свою боевую механику.

Он даже сказал, что называть игру так «несколько обманчиво» из-за текущего состояния индустрии.

Мы видим, как термин «Souls-like» довольно часто используется в интернете. И я думаю, что это несколько обманчивое название. Современные геймеры видят шкалу выносливости, уклонения и думают: «Ну ладно, это Souls-like».



Но если быть до конца честным, многие из этих вещей мы позаимствовали из классических игр Silent Hill. Взять, к примеру, Silent Hill 4 — там есть шкала заряда для атак, похожая на шкалу фокуса. Даже в Silent Hill 3 есть шкала выносливости.

Окамото не остановился на этом, отметив, что боевая механика Silent Hill f не является чем-то исключительным для Souls-like жанра, и немного раздосадован тем, что люди говорят о проекте.

Эти вещи не новы и не эксклюзивны для Souls-like игр. Они уже давно присутствуют в экшен-хоррор играх. Если у вас есть что-то из этого, вас называют Souls-like. И мы хотели бы ещё раз подчеркнуть, что наша игра — экшен-хоррор, но не Souls-like.

Silent Hill f выйдет на ПК и консолях 25 сентября.