Продюсер Silent Hill заявил, что крупные студии должны рисковать: "Это просто здравый смысл"

Мотои Окамото из KONAMI в социальных сетях подробно рассказал о своём недавнем заявлении на TGS 2025 о том, что крупные компании не должны бояться идти против течения. Его послание состоит из нескольких постов и подробно излагает его убеждение в том, что крупные компании должны быть готовы и готовы идти на риск, поскольку у них есть ресурсы для его поддержки.

У крупных компаний уже есть деньги, поэтому они должны рисковать (и если вы один из сотрудников, постарайтесь убедить их сделать это) — это просто здравый смысл.

Окамото говорит не только о смелости идти на финансовые риски — он также критикует опытных разработчиков игр, которые, по его мнению, не должны довольствоваться «стратегией с низким уровнем риска» при разработке и создании видеоигр.

Если неопытные молодые сотрудники или новички испытывают трудности с одобрением своих предложений и выбирают стратегию с низким уровнем риска, я, хоть и скрепя сердце, могу это понять, пойдя им на миллион уступок. Но, как минимум, это не тот путь, который должен выбрать ветеран.

Прошлогодний ремейк Silent Hill 2, разработанный Bloober Team, имел коммерческий и критический успех, а вышедшая в прошлом месяце Silent Hill f обещает быть ещё лучше. Metal Gear Solid Delta, ремейк Metal Gear Solid 3 2004 года, также был положительно принят геймерами, что впервые с момента ухода Кодзимы десять лет назад вселило в многих надежду на будущее серии. Хотя ремейки, вероятно, не являются теми инновациями, о которых говорит Окамото, эти многомиллионные проекты определённо можно считать высокорискованными начинаниями по сравнению с недавним послужным списком KONAMI в области мобильных игр и игр-сервисов.

Повторю: если крупная компания с деньгами не рискует, экономика и отрасль не смогут развиваться. Главное — подкрепить свои слова делами.

В 2019 году Мотои Окамото покинул Nintendo, где работал над такими играми, как Wii Fit и Pikmin, чтобы возглавить серию Silent Hill в KONAMI.