Silent Hill f 25.09.2025
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
8.3 198 оценок

Продюсеры Silent Hill f дадут эксклюзивное интервью во время презентации Xbox на Gamescom

monk70 monk70

Игрокам, которые с нетерпением ждут Silent Hill f, новейшей игры серии, будет приятно узнать, что новости появятся в ближайшее время, поскольку Konami уже подтвердила своё участие в Gamescom.

Хотя игра получит новый трейлер на открытии мероприятия 19 августа, Konami также объявила, что будет присутствовать на презентации Microsoft 21 августа, где продюсер Мотой Окамото и режиссёр Эл Янг более подробно расскажут о проекте.

Туман снова спускается… Мы анонсируем эксклюзивное интервью с Мотои Окамото, продюсером серии SILENT HILL, и Элом Янгом, игровым директором NeoBards Entertainment. Подключайтесь к трансляции Xbox Gamescom 21 августа, чтобы узнать больше.

Silent Hill f выйдет 25 сентября на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S и PS5.

Комментарии: 6
Ziyter7

Не надо трогать майков. Всё что майки касаются либо превращается в кал либо аннигилируется.

5
Kunimitsuh
Туман снова спускается…
4
kedmaker

"Snoopfoggdogg 2000"

AlluringJake

Ждём!

3
Енот Херсонский

F

3
Serj77777

Хорошо,а ещё я не против анонса новой Castlevania.)