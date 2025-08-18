Продюсеры Silent Hill f дадут эксклюзивное интервью во время презентации Xbox на Gamescom

Игрокам, которые с нетерпением ждут Silent Hill f, новейшей игры серии, будет приятно узнать, что новости появятся в ближайшее время, поскольку Konami уже подтвердила своё участие в Gamescom.

Хотя игра получит новый трейлер на открытии мероприятия 19 августа, Konami также объявила, что будет присутствовать на презентации Microsoft 21 августа, где продюсер Мотой Окамото и режиссёр Эл Янг более подробно расскажут о проекте.

Туман снова спускается… Мы анонсируем эксклюзивное интервью с Мотои Окамото, продюсером серии SILENT HILL, и Элом Янгом, игровым директором NeoBards Entertainment. Подключайтесь к трансляции Xbox Gamescom 21 августа, чтобы узнать больше.

Silent Hill f выйдет 25 сентября на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S и PS5.