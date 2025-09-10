Раскрыты размер консольных версий и дата предзагрузки Silent Hill f

Konami и NeoBards Entertainment готовят фанатов хорроров к запуску Silent Hill f — восьмой основной части культовой серии. В этот раз действие перенесёт игроков в Японию и предложит заметно иной подход к атмосфере и геймплею. Игра обещает больше акцента на сражениях, но при этом сохраняет фирменную мрачность и отталкивающий визуальный стиль, за который так любят Silent Hill.

По данным PlayStation Game Size, версия Silent Hill f для PS5 займёт 36,637 ГБ. Данных о размерах для Xbox и PC пока нет, но, как правило, на консолях показатели близки — в пределах 35–45 ГБ, тогда как на ПК объём может оказаться заметно выше.

Владельцы Standard Edition смогут начать предзагрузку 23 сентября, за два дня до официального релиза.

Для обладателей Deluxe Edition предусмотрен более ранний доступ: предзагрузка откроется уже 21 сентября.

Официальная дата выхода Silent Hill f — 25 сентября 2025 года.

Игра обещает стать самым необычным экспериментом во франшизе за последние годы: новая локация, свежий взгляд на механику и тревожная эстетика, которая, судя по первым кадрам, может впечатлить даже закалённых поклонников серии.