Silent Hill f 25.09.2025
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
7.9 221 оценка

Раскрыты размер консольных версий и дата предзагрузки Silent Hill f

IKarasik

Konami и NeoBards Entertainment готовят фанатов хорроров к запуску Silent Hill f — восьмой основной части культовой серии. В этот раз действие перенесёт игроков в Японию и предложит заметно иной подход к атмосфере и геймплею. Игра обещает больше акцента на сражениях, но при этом сохраняет фирменную мрачность и отталкивающий визуальный стиль, за который так любят Silent Hill.

По данным PlayStation Game Size, версия Silent Hill f для PS5 займёт 36,637 ГБ. Данных о размерах для Xbox и PC пока нет, но, как правило, на консолях показатели близки — в пределах 35–45 ГБ, тогда как на ПК объём может оказаться заметно выше.

  • Владельцы Standard Edition смогут начать предзагрузку 23 сентября, за два дня до официального релиза.
  • Для обладателей Deluxe Edition предусмотрен более ранний доступ: предзагрузка откроется уже 21 сентября.

Официальная дата выхода Silent Hill f — 25 сентября 2025 года.

Игра обещает стать самым необычным экспериментом во франшизе за последние годы: новая локация, свежий взгляд на механику и тревожная эстетика, которая, судя по первым кадрам, может впечатлить даже закалённых поклонников серии.

Комментарии: 23
caliskan

Когда закончится этот поток игр? Я не успеваю все проходить

7
itzendixog

2 октября, если не брать мультиплеерные проекты

WerGC

аналогично и еще новый сезон Div 2

2
xmyr4ik

Когда они еще выходит в зеленых магазинах )) Раньше когда я еще в стиме игры брал до того как можно было покупать и разрабы не запрещали в нашем регионе игры . Покупал а так как времени мало проходил эту игру а там уже скидки ))) Теперь парится о бюджете не надо , раньше на игрушки в месяц уходила 10тыс руб)

1
Neko-Aheron

Само собой игра визуально ( по трейлерам ) привлекает, но наличие феминизма ( темы угнетения женщин - что было сказано самими авторами ) отпугивает нехило.

Хорошо, что зная Японцев они могут эту тему не централизовать в основном сюжете и ляпнуть это на фоне активной волны фемкала… так что куплю и попробую.

3
GrYnT101

чел или нах*р со своей повесткой, ко*ч просто угомонись

2
Alarmsy

Аниме боёвка в 5 фпс по геймплейным видосам, сюда её

2
Barred

Торрент-пользователи, вероятно, тоже получат игру на пару дней раньше)

1
xmyr4ik

если не будет денувы ?

Kartonkratos xmyr4ik

Не будет!

Fyrix

23 сентября загружаем.... расчехляем железо. Азиатский сайлент хил с калоритом теперь попробуем.
Жалко ждать 25 сентября

Авраам Линкольн
Азиатский сайлент хил с калоритом

Вот именно что с КАЛоритом! Сайлент Хилл про угнетение женщин. Даже название подходящее - Silent Hill F-еменизм!

2
Neko-Aheron Авраам Линкольн

Я хоть сам яро хейтил, но попробую. Всегда смогу вернуть за игру деньги ))

Авраам Линкольн Neko-Aheron

Ох и зря! Очень и очень зря. Там от Сайлент Хилла только название. С таким же успехом, они могли так назвать любую игру (например недавно выходила Слитерхед, там даже разраб старых СХ участвовал), вот ее могли назвать Сайлент Хилл С-литерхед и продать ее под известным брендом!

Петюша Петюшенька

До 50 Гб на пк

AlluringJake

Интересно Стилбук версия будет продаваться у нас, или это только для Великобритании.

Stas776

Больше ремейка второй...