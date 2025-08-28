Разработчики Silent Hill f чувствуют большое давление из-за необходимости соответствовать качеству ремейка Silent Hill 2

Разработчики будущей игры Silent Hill f признались, что испытывают серьезное давление из-за высокого уровня, заданного ремейком культовой Silent Hill 2. По их словам, переиздание теперь считается "эталоном качества" для всей серии.
В интервью изданию PCGamesN продюсер серии Мотои Окамото и режиссер Silent Hill f Аль-Янг заявили, что все будущие проекты франшизы, включая Silent Hill f, создаются с оглядкой на этот новый стандарт. Однако, по словам разработчиков, это давление не мешает им экспериментировать.
Мы, безусловно, чувствуем огромное давление, пытаясь соответствовать качеству Silent Hill 2, - признался Аль-Янг. - Но мы также понимаем, что для того, чтобы возродить серию, нам необходимо сделать новые шаги и бросить себе новые вызовы. Именно здесь в игру вступают сеттинг, геймплей и боевая система.
Таким образом, со стороны Konami видна обеспокоенность качеством будущих проектов, что само по себе обнадеживает. Впрочем, многие фанаты серии сходятся во мнении, что не ждут от каждой новой игры повторения успеха ремейка второй части. Главное - избежать провалов уровня Silent Hill: Ascension, а несколько просто хороших и атмосферных игр вполне устроят большинство поклонников Silent Hill.
Оно и видно как они переживают о соответствии эталонному SH2R
Именно поэтому они сделали какой-то соулс-экшн с полу-открытым миром, а не коридорный хоррор-выживач?
Ну так речь о качестве сделанного, а не о соответствии концепции. Зачем делать рескин SH2.
Уже поиграл? Помнится ремейк SH2 тоже помоями поливали до выхода.
да.для начала сменить главную героиню
Зачем? Вполне нормальная героиня.
А что с ней не так?
а что с ней так? она не черная и не полумужик (сарказм,этого не достаточно чтоб персонаж был хорошим при отсутствии этого). это как персонаж из инди игры которого даже не показывают потому что смотреть нет смысла на невзрачного npc.
Главное что бы не ориентировались на кривую боевику и стрельбу от поляков.
Посмотрим что у них в итоге выйдет
я думаю выйдет либо середняк либо проходняк
Учитывая что это за серия игр если выйдет середняк то это уже хорошо.
я чё то побаиваюсь так как где то всплыла новость что в центре сюжета игры будет лежать угнетение женщин и борьба за их права то есть Фем повестка если это подтвердиться то это будет треш а не Хоррор
Я бы не спешил с выводами,ремейк закапывали дружной толпой,а теперь у скептиков язык в жопе,здесь ситуация может повториться. Не забывайте,что в игре заявлены уровни сложности,а значит не стоит сильно переживать за "соулс"боёвку.)
Ремейк успешно закапывали, пока разрабы не решили вдруг поработать - сделав из Фокса Малдера на пончиках более-менее пристойную девушку, а движок сто раз пропатчить, чтобы снизить обильные тормоза до приемлемого уровня.
Если эта игра провалится, то нам останется подождать заявленный ремейк 1 части и дополнение за Марию для 2, которые, уверен, будут сделаны на уровне и по проверенной методике. Так что на эксперимент под названием Silent Hill F по большому счёту плевать (больших надежд на него не возлагаю).
может потому что вы сознательно ушли от темы и начали превращать игру в соус, и теперь всячески пытаетесь размазать его по лицам игроков убеждая их, что это имеет отношение к SH?
Меня все устраивает...( если понимать, что это не Сайлент Хилл ) кроме прически главной героини..
Если чувствуете большое давление то сходите в туалет и вам полегчает🙂
