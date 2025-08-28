Разработчики Silent Hill f чувствуют большое давление из-за необходимости соответствовать качеству ремейка Silent Hill 2

Разработчики будущей игры Silent Hill f признались, что испытывают серьезное давление из-за высокого уровня, заданного ремейком культовой Silent Hill 2. По их словам, переиздание теперь считается "эталоном качества" для всей серии.

В интервью изданию PCGamesN продюсер серии Мотои Окамото и режиссер Silent Hill f Аль-Янг заявили, что все будущие проекты франшизы, включая Silent Hill f, создаются с оглядкой на этот новый стандарт. Однако, по словам разработчиков, это давление не мешает им экспериментировать.

Мы, безусловно, чувствуем огромное давление, пытаясь соответствовать качеству Silent Hill 2, - признался Аль-Янг. - Но мы также понимаем, что для того, чтобы возродить серию, нам необходимо сделать новые шаги и бросить себе новые вызовы. Именно здесь в игру вступают сеттинг, геймплей и боевая система.

Таким образом, со стороны Konami видна обеспокоенность качеством будущих проектов, что само по себе обнадеживает. Впрочем, многие фанаты серии сходятся во мнении, что не ждут от каждой новой игры повторения успеха ремейка второй части. Главное - избежать провалов уровня Silent Hill: Ascension, а несколько просто хороших и атмосферных игр вполне устроят большинство поклонников Silent Hill.