Silent Hill f 25.09.2025
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
8.2 206 оценок

Разработчики Silent Hill f чувствуют большое давление из-за необходимости соответствовать качеству ремейка Silent Hill 2

2BLaraSex 2BLaraSex

Разработчики будущей игры Silent Hill f признались, что испытывают серьезное давление из-за высокого уровня, заданного ремейком культовой Silent Hill 2. По их словам, переиздание теперь считается "эталоном качества" для всей серии.

В интервью изданию PCGamesN продюсер серии Мотои Окамото и режиссер Silent Hill f Аль-Янг заявили, что все будущие проекты франшизы, включая Silent Hill f, создаются с оглядкой на этот новый стандарт. Однако, по словам разработчиков, это давление не мешает им экспериментировать.

Мы, безусловно, чувствуем огромное давление, пытаясь соответствовать качеству Silent Hill 2, - признался Аль-Янг. - Но мы также понимаем, что для того, чтобы возродить серию, нам необходимо сделать новые шаги и бросить себе новые вызовы. Именно здесь в игру вступают сеттинг, геймплей и боевая система.

Таким образом, со стороны Konami видна обеспокоенность качеством будущих проектов, что само по себе обнадеживает. Впрочем, многие фанаты серии сходятся во мнении, что не ждут от каждой новой игры повторения успеха ремейка второй части. Главное - избежать провалов уровня Silent Hill: Ascension, а несколько просто хороших и атмосферных игр вполне устроят большинство поклонников Silent Hill.

Alarmsy

Оно и видно как они переживают о соответствии эталонному SH2R

Именно поэтому они сделали какой-то соулс-экшн с полу-открытым миром, а не коридорный хоррор-выживач?

AlexFoRestor

Ну так речь о качестве сделанного, а не о соответствии концепции. Зачем делать рескин SH2.

Геральт Батькович

Уже поиграл? Помнится ремейк SH2 тоже помоями поливали до выхода.

pandore

да.для начала сменить главную героиню

Евгений Кондратенко

Зачем? Вполне нормальная героиня.

Sergey Vladimirov

А что с ней не так?

pandore Sergey Vladimirov

а что с ней так? она не черная и не полумужик (сарказм,этого не достаточно чтоб персонаж был хорошим при отсутствии этого). это как персонаж из инди игры которого даже не показывают потому что смотреть нет смысла на невзрачного npc.

VIGITAL ART

Главное что бы не ориентировались на кривую боевику и стрельбу от поляков.

Mad_cloud

Посмотрим что у них в итоге выйдет

Nill Kravets

я думаю выйдет либо середняк либо проходняк

Mad_cloud Nill Kravets

Учитывая что это за серия игр если выйдет середняк то это уже хорошо.

Nill Kravets Mad_cloud

я чё то побаиваюсь так как где то всплыла новость что в центре сюжета игры будет лежать угнетение женщин и борьба за их права то есть Фем повестка если это подтвердиться то это будет треш а не Хоррор

Serj77777

Я бы не спешил с выводами,ремейк закапывали дружной толпой,а теперь у скептиков язык в жопе,здесь ситуация может повториться. Не забывайте,что в игре заявлены уровни сложности,а значит не стоит сильно переживать за "соулс"боёвку.)

qDan

Ремейк успешно закапывали, пока разрабы не решили вдруг поработать - сделав из Фокса Малдера на пончиках более-менее пристойную девушку, а движок сто раз пропатчить, чтобы снизить обильные тормоза до приемлемого уровня.

Spectrum777

Если эта игра провалится, то нам останется подождать заявленный ремейк 1 части и дополнение за Марию для 2, которые, уверен, будут сделаны на уровне и по проверенной методике. Так что на эксперимент под названием Silent Hill F по большому счёту плевать (больших надежд на него не возлагаю).

Искусственный интеллeкт
разработчики испытывают серьезное давление

может потому что вы сознательно ушли от темы и начали превращать игру в соус, и теперь всячески пытаетесь размазать его по лицам игроков убеждая их, что это имеет отношение к SH?

Neko-Aheron

Меня все устраивает...( если понимать, что это не Сайлент Хилл ) кроме прически главной героини..

ThinFalco

Если чувствуете большое давление то сходите в туалет и вам полегчает🙂

xmyr4ik

