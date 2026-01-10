Сайлент Хилл - это феномен, а не просто город: сценарист объяснил, почему действие Silent Hill f происходит в Японии

В недавнем интервью Famitsu Рюкиси07, сценарист Silent Hill f, поделился важной информацией о природе серии, объяснив, почему действие игры может происходить в Японии, несмотря на то, что в предыдущих играх упоминался американский город.

На вопрос об этом очевидном противоречии Рюкиси07 сообщил, что продюсер серии Мотои Окамото дал однозначный ответ: Сайлент Хилл — это не просто название места, а сверхъестественное явление, которое может проявляться в любой точке мира. Это объяснение было дано во время первых совещаний по проекту.

После получения запроса на написание сценария для Silent Hill f мы обсудили много вопросов с продюсером серии Окамото на встрече. Например, «почему действие происходит в Японии?» и «что именно представляет собой Сайлент Хилл?». В итоге мы пришли к выводу, что Сайлент Хилл — это не просто название места, это феномен. Оглядываясь назад, я думаю, что мне удалось создать достаточно удовлетворительную основу для сюжета и мира.

Эта теория ранее была представлена ​​в Silent Hill: The Short Message, где в записке описывается появление «другого мира» как «феномен Сайлент Хилл», названный в честь аналогичного события, произошедшего в одноимённом городе в США. Действие The Short Message происходит в Германии, а Silent Hill f — в Японии, что явно свидетельствует о стремлении Konami расширить вселенную франшизы за пределы Америки.

Традиционно действие серии Silent Hill разворачивалось в вымышленном американском городе с тем же названием, но центральным элементом всегда был «другой мир» — сверхъестественное пространство, отражающее психологические травмы его обитателей.

Среди фанатов объяснение «феномена Сайлент Хилл» вызвало неоднозначную реакцию. Некоторые сопротивляются этой идее, в то время как большинство, кажется, воодушевлены новыми нарративными возможностями, которые возникают благодаря отделению франшизы от конкретного места действия. Это изменение позволяет будущим играм исследовать проявления психологического ужаса, характерного для серии, в разных культурных контекстах.