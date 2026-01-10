Сайлент Хилл - это феномен, а не просто город: сценарист объяснил, почему действие Silent Hill f происходит в Японии

В недавнем интервью Famitsu Рюкиси07, сценарист Silent Hill f, поделился важной информацией о природе серии, объяснив, почему действие игры может происходить в Японии, несмотря на то, что в предыдущих играх упоминался американский город.
На вопрос об этом очевидном противоречии Рюкиси07 сообщил, что продюсер серии Мотои Окамото дал однозначный ответ: Сайлент Хилл — это не просто название места, а сверхъестественное явление, которое может проявляться в любой точке мира. Это объяснение было дано во время первых совещаний по проекту.
После получения запроса на написание сценария для Silent Hill f мы обсудили много вопросов с продюсером серии Окамото на встрече. Например, «почему действие происходит в Японии?» и «что именно представляет собой Сайлент Хилл?». В итоге мы пришли к выводу, что Сайлент Хилл — это не просто название места, это феномен. Оглядываясь назад, я думаю, что мне удалось создать достаточно удовлетворительную основу для сюжета и мира.
Эта теория ранее была представлена в Silent Hill: The Short Message, где в записке описывается появление «другого мира» как «феномен Сайлент Хилл», названный в честь аналогичного события, произошедшего в одноимённом городе в США. Действие The Short Message происходит в Германии, а Silent Hill f — в Японии, что явно свидетельствует о стремлении Konami расширить вселенную франшизы за пределы Америки.
Традиционно действие серии Silent Hill разворачивалось в вымышленном американском городе с тем же названием, но центральным элементом всегда был «другой мир» — сверхъестественное пространство, отражающее психологические травмы его обитателей.
Среди фанатов объяснение «феномена Сайлент Хилл» вызвало неоднозначную реакцию. Некоторые сопротивляются этой идее, в то время как большинство, кажется, воодушевлены новыми нарративными возможностями, которые возникают благодаря отделению франшизы от конкретного места действия. Это изменение позволяет будущим играм исследовать проявления психологического ужаса, характерного для серии, в разных культурных контекстах.
нет это мудозвон
Как же это тупо, Господи... Это всё равно что аварию на Фукусиме назвать Чернобыль F. Или каждую новую революцию называть Октябрьской, невзирая на текущий месяц. Или каждого нового диктатора называть Гитлером... А впрочем, люди не самого большого ума именно так и делают.
Или каждый копир называть Ксероксом, каждую массажную ванну с пузырьками - Джакузи, а каждый подгузник - Памперсом... Погодите-ка...
Ну ты молодец, конечно - сравнил революцию с подгузником.
Ты забыл про скотч!)
Сайлент Хилл без Сайлент Хилла - вот, где феномен. XD
Забавно, что в молодости смотрел аниме "Когда плачут цикады", и тамошний городок веял таинственностью Тихого Холма. И не прошло двух десятков лет, как автор оригинальной визуальной новеллы написал сценарий для нового Сайлент Хилла, действие которого развернулось в похожем сэттинге. // Сергей Карпенко
Они это из пальца на ноге высосали или из других мест?
Разрабы сайлент хилла самые неудачные лохи. Позаимствовали концепцию, а вот с названием обделались. Хорошо что капком не назвали игру раккун сити.
Всё таки биохазад (да даже пусть обитель зла) довольно обширное название. А вот лошки из конами называли sh и сами пали жертвой проклятья вынуждены клепать игры только в sh, в стоит им немного сменить место действия как тут же орут "кококо это не sh"...