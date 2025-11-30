ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Silent Hill f 25.09.2025
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
7.5 983 оценки

Сбор на озвучку Silent Hill f от Mechanics VoiceOver успешно закрыт - работа идёт полным ходом

AceTheKing AceTheKing

Команда Mechanics VoiceOver сообщила о том, что сегодня успешно завершились сборы на русскую озвучку свежего хоррора Silent Hill f.

Настолько быстрый прогресс - редкость даже для крупных проектов. Команда благодарит всех, кто поддержал инициативу: именно благодаря игрокам всё больше тайтлов получает качественную русскую озвучку.

Работа уже в процессе: на данный момент команда проводит записи сразу двух ключевых персонажей игры, а оставшиеся будут озвучены в декабре. Затем студия перейдёт к сведению и тестированию. Если график не изменится, релиз локализации выйдет без долгих задержек.

26
27
Комментарии:  27
Ваш комментарий
вортигонт вортигонтович

и чё там озвучивать то

9
RetroGooner
7
VseNikiZanyaty RetroGooner

Любящие секс в игры не играют не ври.

5
WerGC

озвучка для не нужных игр и где она совсем не нужна,а вот где надо не делают

9
Otavek

Так делай озвучку на то, что нужно

4
VseNikiZanyaty

Да потому что это изи халтурка для развода лохов. Текстовый перевод есть на него тратится не надо. А озвучку сделать на готовом материале довольно просто. Плюс игра примитивная это не якудза. Короче халтурка по разводу лохов.

hhdfhhh

Ахахха, это го*но ещё озвучивать собрались, пзд.

7
JackReacher

Теперь надо насобирать всем миром на Кронос

5
askazanov

Да тут озвучка нафиг не нужна! )

4
Bibendi

Вполне себе устраивает оригинальная японская озвучка. Пусть лучше занимаются играми, где нет вообще русского. От слова "совсем". Таких хватает.

4
Serg_Sigil

Согласен, антураж и атмосфера в игрушке только с JP озвучкой.

Много игр даже без РУ-субтитров, но занимаются вроде как только хайповыми проектами (можно понять почему).

Веселина Лазарева

Вчера A way out закрыли, сегодня Silent hill f. Мне интересно зачем консолота продолжает сидеть на своих убогих консольках, когда на ПК такое раздолье??

3
VseNikiZanyaty

А в чем проблема играть на английском? Ты слишком туп для изучения языка?

3
JIoMTuK VseNikiZanyaty

Очередной гений-знаток инглиша

3
Олег Шандер VseNikiZanyaty

А ты слишком остр? Что за доёбы к людям? Я как и многие жители СНГ хотим играть с Русской локализацией а не Английской, Турецкой, Французской, Немецкой и т.п... Я живу в РФ и хочу играть именно на своём РОДНОМ языке. Если тебе нравится играть на Английском языке, сиди и играй молча, не выпукивай тут свой тупой комментарий про то кому и на какой озвучке ему играть

2
Janekste

Прекрасные новости! Значит ждать уже не долго осталось до того времени, когда смогу наконец поиграть в сию прекрасную игру на могучем русском языке. Жду с нетерпением. Всё-таки такие великие игры только на русском языке могут звучать классно. Какой бы классной ни была японская озвучка, она всегда будет слабее русского звука. А уж английский и вовсе может идти лесом из-за своего посредственного качества практически почти во всех играх мира. Хочу играть в классные игры на классном языке - на русском языке. Точка.