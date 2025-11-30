Сбор на озвучку Silent Hill f от Mechanics VoiceOver успешно закрыт - работа идёт полным ходом

Команда Mechanics VoiceOver сообщила о том, что сегодня успешно завершились сборы на русскую озвучку свежего хоррора Silent Hill f.
Настолько быстрый прогресс - редкость даже для крупных проектов. Команда благодарит всех, кто поддержал инициативу: именно благодаря игрокам всё больше тайтлов получает качественную русскую озвучку.
Работа уже в процессе: на данный момент команда проводит записи сразу двух ключевых персонажей игры, а оставшиеся будут озвучены в декабре. Затем студия перейдёт к сведению и тестированию. Если график не изменится, релиз локализации выйдет без долгих задержек.
