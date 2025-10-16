Сбор средств на русскую озвучку Silent Hill f достиг половины цели

Студия Mechanics VoiceOver сообщила о значительном прогрессе в сборе средств на создание русской озвучки для игры Silent Hill f. На данный момент собрано уже 50% от необходимой суммы — 75 тысяч рублей из требуемых 150 тысяч.

Несмотря на то, что сборы ещё не завершены, работа над проектом уже активно ведётся. В студии занимаются подготовкой материалов и провели пробы актёров на ключевые роли. Как отмечают «Механики», «работа кипит», но для её завершения необходимо собрать полную сумму.

Напомним, что в конце сентября был преодолён рубеж в 50 тысяч рублей. Параллельно с этим проектом студия готовит к выпуску озвучку для игры Split Fiction, которая должна выйти этой осенью.

Игра Silent Hill f доступна на PC, PS5 и Xbox Series, однако официально в России не распространяется. Интересно, что при работе над японской версией озвучки актриса, исполнявшая роль Хинако, сообщала, что эмоциональная нагрузка доводила её до слёз и вызывала проблемы с головой.