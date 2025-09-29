Сборы на русскую озвучку для Silent Hill f достигли важного этапа: уже собрана треть от необходимой суммы

Студия Mechanics VoiceOver сообщила о том, что кампания по сбору средств на русскую озвучку для игры Silent Hill f достигла значительного прогресса.

На данный момент собрана уже треть от нужной суммы: команде удалось собрать 50 000 из необходимых 150 000 рублей. Mechanics VoiceOver выражают благодарность всем участникам за активную поддержку и обещают приложить максимум усилий для создания качественной локализации.

Дата выхода русской озвучки на данный момент неизвестна, но ранее студия говорила о том, что в случае успешных сборов на её создание понадобится примерно 2-3 месяца.