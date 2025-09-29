ЧАТ ИГРЫ
Silent Hill f 25.09.2025
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
7.6 536 оценок

Сборы на русскую озвучку для Silent Hill f достигли важного этапа: уже собрана треть от необходимой суммы

AceTheKing AceTheKing

Студия Mechanics VoiceOver сообщила о том, что кампания по сбору средств на русскую озвучку для игры Silent Hill f достигла значительного прогресса.

На данный момент собрана уже треть от нужной суммы: команде удалось собрать 50 000 из необходимых 150 000 рублей. Mechanics VoiceOver выражают благодарность всем участникам за активную поддержку и обещают приложить максимум усилий для создания качественной локализации.

Дата выхода русской озвучки на данный момент неизвестна, но ранее студия говорила о том, что в случае успешных сборов на её создание понадобится примерно 2-3 месяца.

19
15
Комментарии:  15
Ответынамоикоментынечитаю

Нахрена эти озвучки нужны, платно, дорого, очень долго, как правило, лютый мисскаст, да и не актуально... а вот нейросети уже творят чудеса, практически не отличить от оригинала, только один минус, они порождаю вечное нытье нонеймом актеришек в новостях.

14
нитгитлистер

да? что ж они (аффтары нейроозвучки) так лихо лажэанули с озвучкой в индине джонсе то?

4
Ответынамоикоментынечитаю нитгитлистер

отличная там озвучка, прошёл с удовольствием. Половину игры в оригинале, половину с нейро озвучкой.

7
Haliburton

А нейросети научились озвучивать никак роботы и правильно ударения расставлять ?

3
Gonochidze

Зачем это фуфло озвучивать. Батлу лучше русифицировать.

7
нитгитлистер

а зачем это фуфло озвучивать?

4
lowkek

Онлайн игры переводить не выйдет, так как анчитит будет моментально банить любые вмешательства в файлы игры

JackReacher

Неплохо. Жаль на Cronos сборы очень тяжело идут

5
Rebecca Allbrook

лучше бы никогда не пришли

4
A E Rebecca Allbrook

так сильно бомбануло от игры?)

2
Пяточек

Нафиг она нужна! Игрулька душнина вонючая! Один раз прошел и забыл!

2
Haliburton
1
Bella Ramsey

Шикарной игре шикарная озвучка

BrightLazarus

ПРОШО ИГРУ С ЯПОНСКОЙ ОЗВУЧКОЙ ТОПЧИК!

Tiger Goose

А вот сборы на озвучку Cronos: The New Dawn идут вроде не очень успешно.