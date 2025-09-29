Сборы на русскую озвучку для Silent Hill f достигли важного этапа: уже собрана треть от необходимой суммы

Студия Mechanics VoiceOver сообщила о том, что кампания по сбору средств на русскую озвучку для игры Silent Hill f достигла значительного прогресса.
На данный момент собрана уже треть от нужной суммы: команде удалось собрать 50 000 из необходимых 150 000 рублей. Mechanics VoiceOver выражают благодарность всем участникам за активную поддержку и обещают приложить максимум усилий для создания качественной локализации.
Дата выхода русской озвучки на данный момент неизвестна, но ранее студия говорила о том, что в случае успешных сборов на её создание понадобится примерно 2-3 месяца.
Нахрена эти озвучки нужны, платно, дорого, очень долго, как правило, лютый мисскаст, да и не актуально... а вот нейросети уже творят чудеса, практически не отличить от оригинала, только один минус, они порождаю вечное нытье нонеймом актеришек в новостях.
да? что ж они (аффтары нейроозвучки) так лихо лажэанули с озвучкой в индине джонсе то?
отличная там озвучка, прошёл с удовольствием. Половину игры в оригинале, половину с нейро озвучкой.
А нейросети научились озвучивать никак роботы и правильно ударения расставлять ?
Зачем это фуфло озвучивать. Батлу лучше русифицировать.
а зачем это фуфло озвучивать?
Онлайн игры переводить не выйдет, так как анчитит будет моментально банить любые вмешательства в файлы игры
Неплохо. Жаль на Cronos сборы очень тяжело идут
лучше бы никогда не пришли
так сильно бомбануло от игры?)
Нафиг она нужна! Игрулька душнина вонючая! Один раз прошел и забыл!
Шикарной игре шикарная озвучка
ПРОШО ИГРУ С ЯПОНСКОЙ ОЗВУЧКОЙ ТОПЧИК!
А вот сборы на озвучку Cronos: The New Dawn идут вроде не очень успешно.