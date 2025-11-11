ЧАТ ИГРЫ
Silent Hill f 25.09.2025
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
7.5 942 оценки

Сборы на русскую озвучку Silent Hill f от Mechanics VoiceOver преодолели 2/3 от нужной суммы - студия уже начала пробы

2BLaraSex 2BLaraSex

Mechanics VoiceOver сообщили о важной вехе в сборах на озвучку хоррора Silent Hill f. На данный момент благодаря поддержке комьюнити удалось собрать 100000 рублей - 2/3 от необходимой суммы в 150000. Команда выразила искреннюю благодарность каждому, кто внес свой вклад в этот проект и сообщила, что уже начались первые шаги по работе над озвучкой, а именно были проведены первые пробы на некоторых персонажей и назначены даты записи для части артистов.

Сборы на профессиональную русскую озвучку от Mechanics VoiceOver были открыты 24 сентября. Ориентировочно локализация займёт 2-3 месяца (с момента закрытия сбора средств).

Silent Hill F - психологический хоррор, действие которого разворачивается в вымышленном японском городке Эбисугаока в 1960-х годах. Главная героиня, школьница Хинако Симидзу, вынуждена пробираться через жуткий мир, решая головоломки и сталкиваясь с пугающими существами.

Комментарии:  5
zangx

Ну вот кто эти "люди" которые хотят озвучку вот этого нечто.

4
agula98
необходимой суммы в 150000.

Как же греют быдло на деньги. Я уже представляю как спайдер купит себе квартирку в Москве когда откроет сбор на озвучку ГТА 6, там не одному криптоинвестору такие суммы и не снились сколько можно будет собрать с любителей убогой, русской озвучки

3
Искусственный интеллeкт

кто-нибудь объясните уже VoiceOver, что не стоит делать озвучку всякого повесточного дерьмища. оно просто никому не всралось...

2
Sp1Ls

Было бы не надо, сумма бы не набиралась.

ЧикаПанаЧикаТана

Щас соберут и будут год озвучивать ))