Сборы на русскую озвучку Silent Hill f от Mechanics VoiceOver преодолели 2/3 от нужной суммы - студия уже начала пробы

Mechanics VoiceOver сообщили о важной вехе в сборах на озвучку хоррора Silent Hill f. На данный момент благодаря поддержке комьюнити удалось собрать 100000 рублей - 2/3 от необходимой суммы в 150000. Команда выразила искреннюю благодарность каждому, кто внес свой вклад в этот проект и сообщила, что уже начались первые шаги по работе над озвучкой, а именно были проведены первые пробы на некоторых персонажей и назначены даты записи для части артистов.

Сборы на профессиональную русскую озвучку от Mechanics VoiceOver были открыты 24 сентября. Ориентировочно локализация займёт 2-3 месяца (с момента закрытия сбора средств).

Silent Hill F - психологический хоррор, действие которого разворачивается в вымышленном японском городке Эбисугаока в 1960-х годах. Главная героиня, школьница Хинако Симидзу, вынуждена пробираться через жуткий мир, решая головоломки и сталкиваясь с пугающими существами.