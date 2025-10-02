Silent Hill f дебютировала в Японии с большим успехом, продав на старте на 95% больше копий, чем Silent Hill 2

Famitsu опубликовала данные о продажах программного и аппаратного обеспечения в Японии за неделю с 22 по 28 сентября, и, похоже, Silent Hill f набирает популярность среди геймеров в этом регионе. Эта новейшая игра франшизы дебютировала с тиражом 57 475 копий, что на 95% превышает продажи Silent Hill 2 Remake на первой неделе, которая достигла 29 374 копий на старте. Это подтверждает заявление Konami о том, что игра продавалась лучше, чем предыдущая.

Тем временем, Sonic Racing: CrossWorlds стартовала со слабым результатом, продав всего 5571 копию на Switch. Версия для PS5 даже не вошла в топ-10, не набрав достаточного количества копий.

[PS5] Silent Hill f – 57 475 / Новинка [NS2] Mario Kart World – 35 027 / 1 801 323 [PS5] EA Sports FC 26 – 11 327 / Новинка [NSW] Atelier Resleriana – 10 425 / Новинка [NSW] 9 R.I.P. Sequel – 10 037 / Новинка [PS5] Atelier Resleriana – 9 802 / Новинка [NS2] Donkey Kong Bananza – 9 055 / 327 496 [NSW] EA Sports FC 26 – 6 529 / Новинка [NSW] Sonic Racing: CrossWorlds – 5 571 / Новинка [NSW] Minecraft – 5 061 / 4 012 680

Что касается аппаратного обеспечения, Switch 2 продолжает доминировать: продано более 44 000 устройств, что на 4 000 больше, чем на предыдущей неделе. Продажи PS5 также значительно выросли – более чем вдвое.