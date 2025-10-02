ЧАТ ИГРЫ
Silent Hill f 25.09.2025
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
7.7 638 оценок

Silent Hill f дебютировала в Японии с большим успехом, продав на старте на 95% больше копий, чем Silent Hill 2

monk70 monk70

Famitsu опубликовала данные о продажах программного и аппаратного обеспечения в Японии за неделю с 22 по 28 сентября, и, похоже, Silent Hill f набирает популярность среди геймеров в этом регионе. Эта новейшая игра франшизы дебютировала с тиражом 57 475 копий, что на 95% превышает продажи Silent Hill 2 Remake на первой неделе, которая достигла 29 374 копий на старте. Это подтверждает заявление Konami о том, что игра продавалась лучше, чем предыдущая.

Тем временем, Sonic Racing: CrossWorlds стартовала со слабым результатом, продав всего 5571 копию на Switch. Версия для PS5 даже не вошла в топ-10, не набрав достаточного количества копий.

  1. [PS5] Silent Hill f – 57 475 / Новинка
  2. [NS2] Mario Kart World – 35 027 / 1 801 323
  3. [PS5] EA Sports FC 26 – 11 327 / Новинка
  4. [NSW] Atelier Resleriana – 10 425 / Новинка
  5. [NSW] 9 R.I.P. Sequel – 10 037 / Новинка
  6. [PS5] Atelier Resleriana – 9 802 / Новинка
  7. [NS2] Donkey Kong Bananza – 9 055 / 327 496
  8. [NSW] EA Sports FC 26 – 6 529 / Новинка
  9. [NSW] Sonic Racing: CrossWorlds – 5 571 / Новинка
  10. [NSW] Minecraft – 5 061 / 4 012 680

Что касается аппаратного обеспечения, Switch 2 продолжает доминировать: продано более 44 000 устройств, что на 4 000 больше, чем на предыдущей неделе. Продажи PS5 также значительно выросли – более чем вдвое.

  1. Switch 2 – 44 150
  2. Switch OLED – 14 187
  3. PS5 – 11 597
  4. Switch Lite – 6 369
  5. PS5 Digital Edition – 3 228
  6. Switch – 2 554
  7. PS5 Pro – 2 086
  8. Xbox Series X – 253
  9. Xbox Series S – 98
  10. Xbox Series X – 90
  11. PS4 – 21
17
25
Комментарии:  25
вортигонт вортигонтович

НО не в мире, в японии понятное дело купят больше потому что японцам интереснее игра от своих в своём же сеттинге даже если игра так себе.

8
кум кумич

Почему тогда по ассасинам нет такой статистики, по такой "логике"?

https://www.playground.ru/assassins_creed_shadows/news/ubisoft_smogla_prodat_lish_17_tysyach_kopij_assassins_creed_shadows_v_yaponii_u_ghost_of_tsushima_bylo_212_tysyach-1761054?ysclid=mg9hoxv9g0778699073

5
вортигонт вортигонтович кум кумич

у меня нет данной информации

4
кум кумич вортигонт вортигонтович

Тогда на чем ты основывался, когда пришел к выводу из первого комментария? Чисто на предположении?

5
кум кумич

Отличная игра. Рад что серия полноценно возродилась. Ждём ремейк первой части от блуберов

7
AdriftDylan

Дипфейки уже не катят)

Искусственный интеллeкт

мне вот интересно, когда цензура доберется до стима и там тоже начнут рисовать красивые циферки, а то он всех палит...

7
Эдмон Дантес

Что за бред? 11к обзоров и 80% рейтинг одобрения, очень приличный результат.

1
Madiark

В плане предпочтений япошки могут быть теми ещё калоедами

7
AdriftDylan

Жестко пишешь и оскорбляешь зачем.По крайней мере игры на Денди в СССР от них пошли клонировать.

HellowRainbow

Японцы любят лоли, ясен пень

6
Эдмон Дантес

Лоли? Даже если бы по сюжету ей не было СЮЖЕТНЫЙ СПОЙЛЕР

Спойлер

22, или сколько ей там в игре? А актрисе, с которой ее скопировали 26

15 летняя - это уже давно не лоли.

1
JackReacher

Когда я ранее писал, что продажи игре делают Японцы меня заминусовали, ну понятно

2
Эдмон Дантес

Сделали 57к продаж! А давай проверим твое мнение по отзывам в стиме. Отзывов на японском аж целых 3.56%! Даже на русском, где игра недоступна, в 3 раза больше. Про английский, которых больше половины, я уже молчу.

1