Silent Hill f дебютировала в Японии с большим успехом, продав на старте на 95% больше копий, чем Silent Hill 2

Famitsu опубликовала данные о продажах программного и аппаратного обеспечения в Японии за неделю с 22 по 28 сентября, и, похоже, Silent Hill f набирает популярность среди геймеров в этом регионе. Эта новейшая игра франшизы дебютировала с тиражом 57 475 копий, что на 95% превышает продажи Silent Hill 2 Remake на первой неделе, которая достигла 29 374 копий на старте. Это подтверждает заявление Konami о том, что игра продавалась лучше, чем предыдущая.
Тем временем, Sonic Racing: CrossWorlds стартовала со слабым результатом, продав всего 5571 копию на Switch. Версия для PS5 даже не вошла в топ-10, не набрав достаточного количества копий.
- [PS5] Silent Hill f – 57 475 / Новинка
- [NS2] Mario Kart World – 35 027 / 1 801 323
- [PS5] EA Sports FC 26 – 11 327 / Новинка
- [NSW] Atelier Resleriana – 10 425 / Новинка
- [NSW] 9 R.I.P. Sequel – 10 037 / Новинка
- [PS5] Atelier Resleriana – 9 802 / Новинка
- [NS2] Donkey Kong Bananza – 9 055 / 327 496
- [NSW] EA Sports FC 26 – 6 529 / Новинка
- [NSW] Sonic Racing: CrossWorlds – 5 571 / Новинка
- [NSW] Minecraft – 5 061 / 4 012 680
Что касается аппаратного обеспечения, Switch 2 продолжает доминировать: продано более 44 000 устройств, что на 4 000 больше, чем на предыдущей неделе. Продажи PS5 также значительно выросли – более чем вдвое.
- Switch 2 – 44 150
- Switch OLED – 14 187
- PS5 – 11 597
- Switch Lite – 6 369
- PS5 Digital Edition – 3 228
- Switch – 2 554
- PS5 Pro – 2 086
- Xbox Series X – 253
- Xbox Series S – 98
- Xbox Series X – 90
- PS4 – 21
НО не в мире, в японии понятное дело купят больше потому что японцам интереснее игра от своих в своём же сеттинге даже если игра так себе.
Почему тогда по ассасинам нет такой статистики, по такой "логике"?
https://www.playground.ru/assassins_creed_shadows/news/ubisoft_smogla_prodat_lish_17_tysyach_kopij_assassins_creed_shadows_v_yaponii_u_ghost_of_tsushima_bylo_212_tysyach-1761054?ysclid=mg9hoxv9g0778699073
у меня нет данной информации
Тогда на чем ты основывался, когда пришел к выводу из первого комментария? Чисто на предположении?
Отличная игра. Рад что серия полноценно возродилась. Ждём ремейк первой части от блуберов
Дипфейки уже не катят)
мне вот интересно, когда цензура доберется до стима и там тоже начнут рисовать красивые циферки, а то он всех палит...
Что за бред? 11к обзоров и 80% рейтинг одобрения, очень приличный результат.
В плане предпочтений япошки могут быть теми ещё калоедами
Жестко пишешь и оскорбляешь зачем.По крайней мере игры на Денди в СССР от них пошли клонировать.
Японцы любят лоли, ясен пень
Лоли? Даже если бы по сюжету ей не было СЮЖЕТНЫЙ СПОЙЛЕР
22, или сколько ей там в игре? А актрисе, с которой ее скопировали 26
15 летняя - это уже давно не лоли.
Когда я ранее писал, что продажи игре делают Японцы меня заминусовали, ну понятно
Сделали 57к продаж! А давай проверим твое мнение по отзывам в стиме. Отзывов на японском аж целых 3.56%! Даже на русском, где игра недоступна, в 3 раза больше. Про английский, которых больше половины, я уже молчу.