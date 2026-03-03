Silent Hill f лидирует на премии Famitsu Dengeki Game Awards с наибольшим количеством номинаций

Объявлены номинанты на премию Famitsu Dengeki Game Awards 2026. Silent Hill f, хоррор на выживание от Konami Digital Entertainment и NeoBards Entertainment, стала игрой с наибольшим количеством номинаций.. Игра получила в общей сложности 7 номинаций в категориях «Игра года», «Самые ценные создатели», «Лучший сценарий», «Лучшая графика», «Озвучка (Конацу Като)», «Лучший персонаж (Хинако Симидзу)» и «Лучшее экшен-приключение».
Трансляция запланирована на субботу, 14 марта 2026 года. Категории наград включают: Игра года, Самые ценные создатели (Лучший разработчик/студия), Лучший сценарий, Лучшая графика, Лучшая музыка, Лучший актёр озвучки, Лучший персонаж, Лучшая онлайн-игра, Лучший экшен, Лучшее экшен-приключение, Лучшая приключенческая игра, Лучшая RPG, Лучшее мобильное приложение, Лучшая инди-игра, Лучший новичок и Самый ожидаемый проект 2026 года.
Видать японцам игра зашла. Мне в целом тоже, хотя из-за невключения Экспедиции в номинацию на игру года горит жопа.
помойка эта ваша silent hill f!!!!!!!!! Прошел и забыл как страшный сон. Я думал это настоящий silent hill, а от игры остался лишь туман и название!!!! И это совсем другая игра, это не тот самый silent hill!!!!!!!!
Интересный ты человек. Обычно к помойкам стараются не притрагиваться, а если уж притрагиваются, то быстро дропают. А ты аж прошел)
Игра шикарная, атмосфера и антураж локаций завораживает.
Famitsu вообще это японский журнал посвященный играм, он ещё с восьмидесятых выпускается, победители на этом мероприятии выбираются голосованием читателей, которые в основном японцы, это тоже самое что читатели ру журнала голосовали бы за Atomic Heart
обищали нам озвучку в феврале но видемо что та пошло не поплану
Эту сранину только япошки жрут, вся серия должна быть забанена везде кроме их островка шизостабильности