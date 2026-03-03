Silent Hill f лидирует на премии Famitsu Dengeki Game Awards с наибольшим количеством номинаций

Объявлены номинанты на премию Famitsu Dengeki Game Awards 2026. Silent Hill f, хоррор на выживание от Konami Digital Entertainment и NeoBards Entertainment, стала игрой с наибольшим количеством номинаций.. Игра получила в общей сложности 7 номинаций в категориях «Игра года», «Самые ценные создатели», «Лучший сценарий», «Лучшая графика», «Озвучка (Конацу Като)», «Лучший персонаж (Хинако Симидзу)» и «Лучшее экшен-приключение».

Трансляция запланирована на субботу, 14 марта 2026 года. Категории наград включают: Игра года, Самые ценные создатели (Лучший разработчик/студия), Лучший сценарий, Лучшая графика, Лучшая музыка, Лучший актёр озвучки, Лучший персонаж, Лучшая онлайн-игра, Лучший экшен, Лучшее экшен-приключение, Лучшая приключенческая игра, Лучшая RPG, Лучшее мобильное приложение, Лучшая инди-игра, Лучший новичок и Самый ожидаемый проект 2026 года.