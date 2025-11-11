Silent Hill f может выйти на Switch, Switch 2, Xbox One и PlayStation 4

С момента выхода Silent Hill f прошло уже несколько месяцев, и ни для кого не секрет, что, являясь экспериментальной попыткой обновить серию, игра оказалась весьма успешной. Прием игры был настолько хорошим, что Konami хочет выпустить ее для максимально широкой аудитории игроков. Не так давно игра появилась на GOG, а в скором времени она может выйти на других популярных игровых платформах.

Хотя это может быть оплошностью издателя, на своем веб-сайт Konami добавила раздел с платформами, на которых уже доступна Silent Hill f. Из него следует, что в скором времени игра может появиться на PS4, Xbox One, а также Switch и Switch 2. Эта информация упоминается дважды: в разделе «Платформы», где перечислены «Switch, Xbox One, Steam, PS4», и во второй раз в разделе «Игры», где перечислены PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, iOS, Android и, по какой-то причине, «Yu-Gi-Oh!

Примечательно, что несмотря на появление в разделе «Игры» ссылок на игры, изданные на консолях предыдущего поколения, после клика по ним в списке не отображается Silent Hill f, что позволяет предположить, что речь идет об ошибке издателя, которая может быть исправлена в любой момент.