Silent Hill f неожиданно получила возрастной рейтинг в Южной Корее

Зарубежное игровое издание Gematsu сообщило, что Silent Hill f получила возрастной рейтинг в Южной Корее. Неожиданным является то, что Konami анонсировала игру ещё в октябре 2022 года и с тех пор о ней ничего не было слышно из официальных источников, только различные слухи.

Сценарий Silent Hill f был написан Ryukishi07, известным по «Higurashi When They Cry» и «Umineko When They Cry». Действие происходит в японской деревне 1960-х годов, что отличает её от предыдущих игр серии.

Разработкой игры занимается тайваньская компания NeoBards Entertainment под руководством Эла Янга. Продюсером выступил Мотои Окамото из Konami, который имел опыт разработки серии Pikmin во время своей работы в Nintendo. Кроме того, дизайном существ и персонажей займется японский художник Кера.