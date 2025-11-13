Silent Hill f обновляется: свежий патч добавляет новый уровень сложности "Casual" и улучшения для прохождения

Издатель Konami и студия NeoBards Entertainment выпустили обновление версии 1.10 для хоррора Silent Hill f. Основное нововведение — добавление уровня сложности «Casual», рассчитанного на игроков, которым важнее сюжет и атмосфера, чем сложные сражения и головоломки. Новый режим доступен при запуске игры из «New Game» или из сохранений New Game+. Для тех, кто уже проходил игру на уровне Story или выше, «Casual» откроется после нескольких попыток на экране Game Over.
Кроме того, в версии 1.10 появилась опция пропуска отдельных участков New Game+. После определённых событий, например, после решения головоломки с фреской, игроки смогут сразу перейти к следующей сюжетной сцене. При этом предметы из пропущенных участков не будут собраны, а некоторые достижения и концовки сохранятся только при полном прохождении.
Разработчики также добавили функцию «Размытие движения» для версий PlayStation 5 и Xbox Series, улучшили скорость восстановления выносливости Хинако, уменьшили количество врагов в некоторых локациях и отрегулировали урон на уровне сложности «Сложно». Реплики героини теперь звучат немного позже после победы над врагом, что повышает реализм.
Обновление исправляет множество ошибок: от багов с дублирующимися персонажами и застрявшими врагами до проблем с освещением, текстом и автосохранением. Были устранены случаи, когда Хинако переставала реагировать на действия игрока, а также проблемы с получением записей «Дневника Сакуко» и отображением концовок.
Silent Hill f версии 1.10 уже доступна на PlayStation 5, Xbox Series и ПК через Steam, Epic Games Store и Microsoft Store, предлагая как новичкам, так и ветеранам хоррора более гибкий и комфортный способ погружения в тёмный и загадочный мир города.
Две загадки, которые у меня вызвалы проблемы. Это загадка с лисами. И последний этап загадки в классе. Где по посланию нужно было указать фрукты и овощи вроде. В обоих случаях по мне из-за слишком туманного описания. Касательно сражений проблем не было. А вот, например спидранеры напрягали. Особенно когда нужно было пробежать по холмистой местности в двух частях без чекпоинта. Где одна ошибка и начинай, по сути, забег заново. Ну, ещё одна претензия это расположение оружия иногда густо иногда пусто. А учитывая, что его кол-во носить можно ограничено, напрягало.
Может хоть теперь пройду поле с чучалами с первого раза)
А, нет. Не буду уже я это играть.
Казуалычи на месте. Этот патч для нас.
Да лучше бы добавили средний уровень сложности. Есть только история на которой слишком просто и хардкорный на котором слишком сложно