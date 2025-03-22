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Silent Hill f 2026 г.
Ужасы, От третьего лица
8.1 116 оценок

Silent Hill f оказалась слишком жестокой для Австралии - игре отказали в выдаче возрастного рейтинга

AceTheKing AceTheKing

Недавно стало известно о том, что предстоящая Silent Hill f получила возрастной рейтинг CERO:Z, который является налогом 18+ в Японии - это произошло впервые в серии.

Как оказалось, игру так же оценили регуляторы в Австралии и они отказались выдать игре возрастной рейтинг в принципе - вероятно из-за чрезмерной жестокости. У игры стоит пометка "RC" (Refused Classification), что означает "отказано в классификации".

Судя по тому, что регуляторы уже начали оценивать игру, до её релиза, вероятно, осталось уже не так много времени - скоро игроки смогут лично оценить из-за чего игра получает такие высокие возрастные рейтинги. Silent Hill f выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

40
21
Комментарии: 21
Ваш комментарий
Кей Овальд

Природа Австралии не потерпит такой конкуренции.

16
Moorchik

Хм, вот у ж не думал, что австралийцы окажутся такими нежными и ранимыми..

6
DarkLordZetrax

Зная что за звиздец у них там обитает...

3
Kevin Yorkstone DarkLordZetrax

На первом скрине чупакабра?

0
Grognac

ну это теперь точно будет годнота....берем

3
CRAZY rock GAME

Да вот только какой будет Silent Hill без огнестрельного оружия, это все таки не Condemned

-3
Blue Rose CRAZY rock GAME

Ну в condemned огнестрел вроде бы все-таки был. Да и не думаю, что японская школьница хорошо управляется с пистолетом или уж тем более с ружьем. Так что идея того, чтобы барышня отбивалась подручными средствами вполне обоснована.

1
Нейтан Дрейк
4
Нейтан Дрейк Blue Rose

В Сайленте 3 как бы тоже школьница.

0
Blue Rose Нейтан Дрейк

Там американская школьница.

6
Max Rolens

Неженки... ждем этот ужас Японского воображения ))

2
Zick211

А че они испугались что-ли? ну да ладно.

1
Керж93

Продано

0
Даздрасен Дыклоп

Как под хвост долбиться это всегда пожалуйста, милости просим. Как кишки, фу, аморально, нашим детишкам такое нельзя показывать)

0
AssertiveCaoimhe

Сколько же в Австралии там запретов уже, скучно там жить наедине с пауками

0
создалель русского репа

запретсия

0
DemandingRufus

Если в РФ дурачки-депутаты только обсуждают запреты на игры, то "демократичная" Австралия отказывает своим гражданам играть. Чем жёстче-тем лучше! Агушные игры пусть идут лесом!

-2
Tsssss

Слабаки ))

-2
Deveron

Правильно сделали. Такое гомнище во всём мире надо запретить.

-6
hKKK33

Японию потопить, а подобные игры запретить. Из-за них люди садистами маньяками становятся.

-2
Raphtallia hKKK33

Желтых статеек начитались?

2