Silent Hill f оказалась слишком жестокой для Австралии - игре отказали в выдаче возрастного рейтинга

Недавно стало известно о том, что предстоящая Silent Hill f получила возрастной рейтинг CERO:Z, который является налогом 18+ в Японии - это произошло впервые в серии.

Как оказалось, игру так же оценили регуляторы в Австралии и они отказались выдать игре возрастной рейтинг в принципе - вероятно из-за чрезмерной жестокости. У игры стоит пометка "RC" (Refused Classification), что означает "отказано в классификации".

Судя по тому, что регуляторы уже начали оценивать игру, до её релиза, вероятно, осталось уже не так много времени - скоро игроки смогут лично оценить из-за чего игра получает такие высокие возрастные рейтинги. Silent Hill f выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S.