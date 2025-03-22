Silent Hill f оказалась слишком жестокой для Австралии - игре отказали в выдаче возрастного рейтинга

Недавно стало известно о том, что предстоящая Silent Hill f получила возрастной рейтинг CERO:Z, который является налогом 18+ в Японии - это произошло впервые в серии.
Как оказалось, игру так же оценили регуляторы в Австралии и они отказались выдать игре возрастной рейтинг в принципе - вероятно из-за чрезмерной жестокости. У игры стоит пометка "RC" (Refused Classification), что означает "отказано в классификации".
Судя по тому, что регуляторы уже начали оценивать игру, до её релиза, вероятно, осталось уже не так много времени - скоро игроки смогут лично оценить из-за чего игра получает такие высокие возрастные рейтинги. Silent Hill f выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Природа Австралии не потерпит такой конкуренции.
Хм, вот у ж не думал, что австралийцы окажутся такими нежными и ранимыми..
Зная что за звиздец у них там обитает...
На первом скрине чупакабра?
ну это теперь точно будет годнота....берем
Да вот только какой будет Silent Hill без огнестрельного оружия, это все таки не Condemned
Ну в condemned огнестрел вроде бы все-таки был. Да и не думаю, что японская школьница хорошо управляется с пистолетом или уж тем более с ружьем. Так что идея того, чтобы барышня отбивалась подручными средствами вполне обоснована.
В Сайленте 3 как бы тоже школьница.
Там американская школьница.
Неженки... ждем этот ужас Японского воображения ))
А че они испугались что-ли? ну да ладно.
Продано
Как под хвост долбиться это всегда пожалуйста, милости просим. Как кишки, фу, аморально, нашим детишкам такое нельзя показывать)
Сколько же в Австралии там запретов уже, скучно там жить наедине с пауками
запретсия
Если в РФ дурачки-депутаты только обсуждают запреты на игры, то "демократичная" Австралия отказывает своим гражданам играть. Чем жёстче-тем лучше! Агушные игры пусть идут лесом!
Слабаки ))
Правильно сделали. Такое гомнище во всём мире надо запретить.
Японию потопить, а подобные игры запретить. Из-за них люди садистами маньяками становятся.
Желтых статеек начитались?