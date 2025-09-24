Silent Hill f подверглась критике за несоответствие серии, политкорректность и дизайн персонажей

Хотя Silent Hill f получила очень положительные отзывы (86% положительных оценок в Steam), некоторые игроки, получившие доступ к игре в составе Deluxe Edition, выражают своё глубокое недовольство на форуме Steam.

На официальном форуме появилось множество, зачастую агрессивных, тем, в которых разработчиков обвиняют, помимо прочего, в разрыве с наследием серии.

Помимо обоснованных жалоб на оптимизацию игры на ПК, многие пользователи утверждают, что Silent Hill f — это просто обычный хоррор, к которому прилепили название культовой серии. Один игрок назвал игру «ритуалом унижения фанатов», заявив, что она уступает Silent Hill 2 Remake или даже Homecoming.

Ситуация стала особенно тревожной из-за просьб сексуализировать главную героиню, Хинако. Хотя в игре главная героиня выглядит четырнадцатилетней (хотя сюжет объясняет её более старший возраст), некоторые пользователи открыто требуют большего «фансервиса».

Игру также критикуют за её предполагаемую «политкорректность», поскольку её сюжет тонко затрагивает темы, связанные с японским феминизмом, что вызвало критику со стороны некоторых участников сообщества.