Silent Hill f подверглась критике за несоответствие серии, политкорректность и дизайн персонажей

Хотя Silent Hill f получила очень положительные отзывы (86% положительных оценок в Steam), некоторые игроки, получившие доступ к игре в составе Deluxe Edition, выражают своё глубокое недовольство на форуме Steam.
На официальном форуме появилось множество, зачастую агрессивных, тем, в которых разработчиков обвиняют, помимо прочего, в разрыве с наследием серии.
Помимо обоснованных жалоб на оптимизацию игры на ПК, многие пользователи утверждают, что Silent Hill f — это просто обычный хоррор, к которому прилепили название культовой серии. Один игрок назвал игру «ритуалом унижения фанатов», заявив, что она уступает Silent Hill 2 Remake или даже Homecoming.
Ситуация стала особенно тревожной из-за просьб сексуализировать главную героиню, Хинако. Хотя в игре главная героиня выглядит четырнадцатилетней (хотя сюжет объясняет её более старший возраст), некоторые пользователи открыто требуют большего «фансервиса».
Игру также критикуют за её предполагаемую «политкорректность», поскольку её сюжет тонко затрагивает темы, связанные с японским феминизмом, что вызвало критику со стороны некоторых участников сообщества.
Когда-нибудь игорьки перестанут ныть и просто будут либо играть в кайф, либо игнорировать то что не нравится, но это уже совсем другая история...
ну вот ты ж не проигнорировал))))
так он не игру комментирует, а соевых идиотов)))))
Ну это вообщем то и есть подход здорового человека
Положительно проплаченных? Я где не гляну люди везде плюются от нее, а в стиме волшебным образом, большинству это гвнишко зашло? Напоминает феилгард
Игру прошел - игра отличная.
Там скорей всего азиатская аудитория, она будет довольна. Недавно они положили 98% рейт Силксонга до 80% из-за плохого китайского перевода игры.
Меня больше беспокоит геймплейная безыдейность игры, он максимально примитивный, с выхода первой части ничего не изменилось, все так же дубово и статично, словно разрабы бояться привнести разнообразие и глубину, либо это лень, и так схавают.
А ещё надо добавить гонки верхом на кабанах и рыбалку.
К чему такие крайности, тебе нравится ходить по статичному миру в поисках ключей и тыкать палкой мобов как на PS1, совсем нечего придумать, фантазия у людей иссякла?
Норм геймплей, зачем менять геймплей серии игр, это будет уже не то, как с рпг асасинами например. Можно конечно сделать ответвление с другим геймплеем, но мейн серия как была бродилка с ключиками, загадками и топорной боевкой пусть так и остается.
Интересно, почему в играх недопустима политкорректность? Это же сейчас часть человеческой культуры, а игры есть ее современная репрезентация. Что теперь ее избегать? (Прямо напомнило возмущение насчет пухлых темнокожих женщин в GTA 6, мол вы что совсем очумели? Но понять, что игра следует за реальностью это уже за гранью современных геймеров, которые рефлексируют от любого чиха)
Потому что от настоящего творца, ждешь что он не будет под кого-то подстраиваться.
А почему ты считаешь что он подстраивается, а не выражает свои: мнение, чувства, мысли? Где эта грань?
Скорее потому что среднестатистический геймер это гипертрофированный Саша Фокин - все что выходит за рамки крови, матюков и голых титек автоматически предается анафеме и клеймится самым решительным образом
А почему на форуме? И почему у воображаемых тобой "игроков" 3 или 0 ировень в стиме или нет игр в профиле?
0 уровень - обычно это значит, что профиль скрыт. Игр при этом могут быть тысячи, а уровень какой угодно.
на ps5 pro картинка шумит от pssr, на xbox статтеры постоянные, вот вам и пятый анрил
Отход от канона, все бы ничего, но горловое пение, и звук закипающего чайника со свистком, во время атак монстров портят атмосферу, кто это вообще одобрил...
Новость ради новости
Забавно что стимовскме боты, тролли и откровенные дегенераты для некоторых
"участники сообщества" достойные цитирования и упоминания.
Такая бредятина, нет просто поиграть и понять хорошая игра или плохая как хорор. Нет нужно обязательно сравнение делать с "наследием". Боже, да главное, чтобы игра была интересной, а на сколько она отходит от канона в целом пофиг. Сколько не делай по какону, но если игра хреновая, то в нее играть так и так не захочется, а вот если сделать качественно и не поканону, то в любом случае люди поиграют. Поэтому это все бредни старперов которым хочется понастальгировать на перфомонс прошлых лет
Важное мнение малолетки, так и запишем