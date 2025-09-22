ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Silent Hill f 25.09.2025
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
7.9 237 оценок

Silent Hill f получает восторженные отзывы критиков: 86 баллов на Metacritic

butcher69 butcher69

Первая за долгие годы полноценная часть Silent Hill, «Silent Hill f», получила высокие оценки критиков: 86 баллов на Metacritic и 84 на OpenCritic. Главные комплименты — атмосфера и сюжет. Разработчикам удалось воссоздать японский городок прошлого в виде Эбисугаоки, а туман добавляет локациям узнаваемый шарм серии.

История цепляет с первых минут, затрагивая темы абьюза, жестокости и пагубных привычек. Критики отмечают сюжетные повороты и рекомендуют проходить игру несколько раз, чтобы полностью понять все детали. Также хвалят дизайн монстров и саундтрек, над которым работал легендарный Акира Ямаока.

Однако боевая система вызвала неоднозначную реакцию. Ломающееся оружие и ближние схватки подверглись критике за баги: монстры иногда не реагируют на удары, а камера в тесных помещениях создает неудобства. Некоторые журналисты считают, что меньший упор на бои сделал бы систему более комфортной.

Загадки в игре получились разными: встречаются любопытные головоломки, но часть из них не впечатляет. Тем не менее, критики сходятся: Silent Hill f стоит пройти ради пугающей атмосферы и мрачного, продуманного сюжета.

Релиз Silent Hill f запланирован на 25 сентября, а обладатели расширенного издания смогут начать играть уже 23 сентября.

27
39
Комментарии:  39
Ваш комментарий
Искусственный интеллeкт

смысл скрыт в самом названии: "Silent Hill f-емка". игра про угнетение женщин, где мужеподобная школьница будет раскидывать всех монстриков клюшкой. как обычно - продажные журналюги лепят 10-ти даже не играя, а после релиза станет понятно, что это повесточное дерьмо, которое не имеет никакого отношения к SH

28
MistaSpider

Как обычно - местные эксперты клеймят игры повесточными за все подряд, даже не играя в них. Очередной клоун

18
Дрессировка гусей

Не хочешь рассказать про "повесточное дерьмо", которое присутствует в игре, изображённой у тебя на аватаре? Было бы интересно почитать

8
17yx MistaSpider

Обычные комментаторы в ПГ

4
Ahnx

Большой популярности у этой игры не будет. Слишком всё по-японски.

Взлетел второй Сайлент Хилл - почему? Да потому, что там всё же западный городок показан. И главгерой тоже не японец.

6
MistaSpider

Ты забыл что ты говорил про ремейк sh 2? Вылезло чудо, а я думал куда же оно пропало.

2
DmitriyKats

Может и не будет. Ну и что? Главное, чтобы игра интересная была.

William Dwight

Западный городок - это так оригинально)) Ну знаете, как 99% фильмах

MNM 777
4
Despot_Aspid

ВСЕ! - Приветствуем лик Патриарха стоя!))

1
MNM 777 Despot_Aspid

Слышал он сейчас в военные подался ) лично открывает лутбоксы с британскими ПТРК )) готовиться к обзору нового батэлфилда шестого

Евгений Кондратенко Despot_Aspid

Ля Антоха конечно тот ещё перец. Сам себе придумал титул патриарха верхнего интернета, засланные игры нализывал и жил припеваючи.

borsic

Ну наконец-то новый дарк слоулс.

4
Олег Дудин

За экшен уже ругали прошлые части SH. Но, возможно, сейчас он игру и вытянет?

4
GorryAttack

Сайлент Хилл который играется хорошо именно из-за экшена- плохой Сайлент Хилл

3
Dimitriy S GorryAttack

Так там экшон фуфло, в геймплее показали же. Недососалик какой то.

1
Пользователь ВКонтакте

Восторженные отзывы критиков - это тревожный сигнал, может оказаться лютый кал🤢Но все таки надеюсь оправдает ожидания и будет реально годной игрулей😎 // Василий Горский

3
Dimitriy S

3 часа для кого выкладывали? Вот там все показано, однообразно криво и графоний не очень. Аеще пишут и тормозит, думайте.

A E

интересно, будет (есть?) плач по поводу того что гг женщина?

3
-zotik-

Ну изза того что под юбкой чернота уже точно был

2
Макс20944

Ну фемки еще с момента анонса устроили истерику и что будет тема жестокого обращения к девушкам. Но как обычно всем пофиг 😑

Dimitriy S

Проблема игры вообще не в этом, гг может быть и женщина какие проблемы в этом?

1
Макс20944

Я надеюсь боевка не будет прям хардкорная, это же в конце концов не соуслайк, а хоррор. Я хочу бояться атмосферы, жути, иногда скримеров. А не то что я получу по попе от моба потому что я потерял последние оружие а Хилок нет🗿

1
MistaSpider

По моему там будет выбор что-то вроде сюжетного режима, где боевки будет минимум

1
Макс20944 MistaSpider

Наверное как в ремейке 2 части. Отдельно выбрать уровень сложности боевки, головоломок и т.д.

1
Dimitriy S

Там тебя на арене запрут и будешь бится, вот тебе атмосфера.

1
Hass Walker

Не, если будут черти аки манекены из ремейка, от которых я срал больше всего, то пойдёт.

1
Stalker608

Жду когда сми выкинут из обихода »абьюз» - очень убогое слово, которое часто вешают как ярлык

1
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ