Silent Hill f получает восторженные отзывы критиков: 86 баллов на Metacritic

Первая за долгие годы полноценная часть Silent Hill, «Silent Hill f», получила высокие оценки критиков: 86 баллов на Metacritic и 84 на OpenCritic. Главные комплименты — атмосфера и сюжет. Разработчикам удалось воссоздать японский городок прошлого в виде Эбисугаоки, а туман добавляет локациям узнаваемый шарм серии.

История цепляет с первых минут, затрагивая темы абьюза, жестокости и пагубных привычек. Критики отмечают сюжетные повороты и рекомендуют проходить игру несколько раз, чтобы полностью понять все детали. Также хвалят дизайн монстров и саундтрек, над которым работал легендарный Акира Ямаока.

Однако боевая система вызвала неоднозначную реакцию. Ломающееся оружие и ближние схватки подверглись критике за баги: монстры иногда не реагируют на удары, а камера в тесных помещениях создает неудобства. Некоторые журналисты считают, что меньший упор на бои сделал бы систему более комфортной.

Загадки в игре получились разными: встречаются любопытные головоломки, но часть из них не впечатляет. Тем не менее, критики сходятся: Silent Hill f стоит пройти ради пугающей атмосферы и мрачного, продуманного сюжета.

Релиз Silent Hill f запланирован на 25 сентября, а обладатели расширенного издания смогут начать играть уже 23 сентября.