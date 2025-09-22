Silent Hill f получает восторженные отзывы критиков: 86 баллов на Metacritic

Первая за долгие годы полноценная часть Silent Hill, «Silent Hill f», получила высокие оценки критиков: 86 баллов на Metacritic и 84 на OpenCritic. Главные комплименты — атмосфера и сюжет. Разработчикам удалось воссоздать японский городок прошлого в виде Эбисугаоки, а туман добавляет локациям узнаваемый шарм серии.
История цепляет с первых минут, затрагивая темы абьюза, жестокости и пагубных привычек. Критики отмечают сюжетные повороты и рекомендуют проходить игру несколько раз, чтобы полностью понять все детали. Также хвалят дизайн монстров и саундтрек, над которым работал легендарный Акира Ямаока.
Однако боевая система вызвала неоднозначную реакцию. Ломающееся оружие и ближние схватки подверглись критике за баги: монстры иногда не реагируют на удары, а камера в тесных помещениях создает неудобства. Некоторые журналисты считают, что меньший упор на бои сделал бы систему более комфортной.
Загадки в игре получились разными: встречаются любопытные головоломки, но часть из них не впечатляет. Тем не менее, критики сходятся: Silent Hill f стоит пройти ради пугающей атмосферы и мрачного, продуманного сюжета.
Релиз Silent Hill f запланирован на 25 сентября, а обладатели расширенного издания смогут начать играть уже 23 сентября.
смысл скрыт в самом названии: "Silent Hill f-емка". игра про угнетение женщин, где мужеподобная школьница будет раскидывать всех монстриков клюшкой. как обычно - продажные журналюги лепят 10-ти даже не играя, а после релиза станет понятно, что это повесточное дерьмо, которое не имеет никакого отношения к SH
Как обычно - местные эксперты клеймят игры повесточными за все подряд, даже не играя в них. Очередной клоун
Не хочешь рассказать про "повесточное дерьмо", которое присутствует в игре, изображённой у тебя на аватаре? Было бы интересно почитать
Обычные комментаторы в ПГ
Большой популярности у этой игры не будет. Слишком всё по-японски.
Взлетел второй Сайлент Хилл - почему? Да потому, что там всё же западный городок показан. И главгерой тоже не японец.
Ты забыл что ты говорил про ремейк sh 2? Вылезло чудо, а я думал куда же оно пропало.
Может и не будет. Ну и что? Главное, чтобы игра интересная была.
Западный городок - это так оригинально)) Ну знаете, как 99% фильмах
Ну наконец-то новый дарк слоулс.
За экшен уже ругали прошлые части SH. Но, возможно, сейчас он игру и вытянет?
Сайлент Хилл который играется хорошо именно из-за экшена- плохой Сайлент Хилл
Так там экшон фуфло, в геймплее показали же. Недососалик какой то.
Восторженные отзывы критиков - это тревожный сигнал, может оказаться лютый кал🤢Но все таки надеюсь оправдает ожидания и будет реально годной игрулей😎 // Василий Горский
3 часа для кого выкладывали? Вот там все показано, однообразно криво и графоний не очень. Аеще пишут и тормозит, думайте.
интересно, будет (есть?) плач по поводу того что гг женщина?
Ну изза того что под юбкой чернота уже точно был
Ну фемки еще с момента анонса устроили истерику и что будет тема жестокого обращения к девушкам. Но как обычно всем пофиг 😑
Проблема игры вообще не в этом, гг может быть и женщина какие проблемы в этом?
Я надеюсь боевка не будет прям хардкорная, это же в конце концов не соуслайк, а хоррор. Я хочу бояться атмосферы, жути, иногда скримеров. А не то что я получу по попе от моба потому что я потерял последние оружие а Хилок нет🗿
По моему там будет выбор что-то вроде сюжетного режима, где боевки будет минимум
Наверное как в ремейке 2 части. Отдельно выбрать уровень сложности боевки, головоломок и т.д.
Там тебя на арене запрут и будешь бится, вот тебе атмосфера.
Не, если будут черти аки манекены из ремейка, от которых я срал больше всего, то пойдёт.
Жду когда сми выкинут из обихода »абьюз» - очень убогое слово, которое часто вешают как ярлык