Silent Hill f получил трейлер с живыми актёрами накануне релиза

В преддверии выхода Silent Hill f разработчики из NeoBards и Konami представили новый трейлер, снятый в формате live-action. Атмосферное видео ещё раз погружает зрителей в туманный город Эбисугаока, населённый жуткими существами.

Релиз хоррора на выживание состоится уже этой ночью: первыми отправятся в мрачный город владельцы PlayStation 5 и Xbox Series. На ПК игра появится чуть позже — в 07:00 по московскому времени. Обладатели Deluxe-версии получили доступ раньше и уже делятся впечатлениями. На данный момент в Steam у проекта очень положительные отзывы — рейтинг держится на уровне 87%.

Silent Hill f станет первой новой частью культовой серии за долгие годы и обещает показать знакомую атмосферу в свежем исполнении.