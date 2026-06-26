Silent Hill f получила бесплатный костюм по мотивам FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE

Konami выпустила бесплатное дополнение для Silent Hill f, созданное в рамках коллаборации с FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE. Новый костюм под названием Crimson Butterfly уже доступен всем владельцам игры и позволяет изменить внешний вид главной героини Хинако, вдохновившись образом Мио Амакуры — центрального персонажа культового хоррора.

Для использования нового наряда необходимо обновить Silent Hill f до версии 1.20 или более новой. После этого костюм можно выбрать в меню смены одежды, доступном в локации «Хокору». Дополнительных покупок не требуется — DLC распространяется бесплатно.

Подобные тематические кроссоверы давно стали привычной практикой для японских издателей, однако в данном случае сотрудничество выглядит особенно уместным. Обе серии принадлежат к числу самых известных японских хорроров и делают ставку не столько на экшен, сколько на напряжённую атмосферу, психологический ужас и мистические истории.

Хотя дополнение не добавляет новых игровых механик или сюжетного контента, оно станет приятным бонусом для поклонников FATAL FRAME, позволяя перенести частицу знаменитой серии в мир Silent Hill f. Для Konami это также ещё один способ подчеркнуть связь между двумя знаковыми франшизами жанра.

Silent Hill f уже доступна на PlayStation 5, Xbox Series и ПК через Steam, Epic Games Store и Microsoft Store.