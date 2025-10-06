ЧАТ ИГРЫ
Silent Hill f 25.09.2025
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
7.7 697 оценок

Silent Hill f получила моды на изменение внешности Хинако: стала ближе к модели Конацу Като или к персонажам Fatal Frame

AceTheKing AceTheKing

После выхода Silent Hill f часть игроков осталась недовольна внешностью главной героини. Для персонажа использовалась внешность японской модели Конацу Като, однако в цифровом воплощении её образ вызвал неоднозначную реакцию.

На ситуацию отреагировало сообщество моддеров: пользователь diegohsu выпустил модификацию More Kawaii Hinako, в которой скорректировал модель героини - улучшил симметрию лица, смягчил линию нижней челюсти и слегка укоротил подбородок.

Silent Hill f "Более милая Хинако"

Мод позиционируется как попытка приблизить внешний облик персонажа к оригинальной модели и уже собрал первые положительные отзывы среди фанатов серии.

Также есть альтернативный мод Fatal Frame Style Hinako Face от mothercrone - он делает лицо героини приближённым к обложке Silent Hill f и играм серии Fatal Frame:

Silent Hill f "Причёска как у Юри Кодзукаты из Fatal Frame"
Комментарии:  13
MNM 777

Где моя прелесть ? Ска , не добавили (

16
xmyr4ik

Я уже соскучился по ней успел , буду играть только за нее )))

Just-a-your-King

Инцелы когда узнали, что не все японки имеют модельную внешность и надо срочно это исправить)

11
Wordingofspay

Ну эти подвальные дрочеры выросли на аниме и хентай, и не в курсе что японки в большинстве своём очень страшные с плоскими телами, до славянок им как до луны пешком.

7
нитгитлистер

модное слово выучил а значение не понял да?

5
Константин335

Ну если честно фигню какую то сделали, как кукла стала. В оригинале лучше

10
ka27

А я блин вообще разницы не вижу... если бы она меня спросила: видишь во мне изменения ? Я бы встрял...

ps Игра - Г :)

2
Константин335 ka27

Ты другие скрины посмотри, в нижнем блоке особенно которые. Особенно 3 скрин, где она сидит с другом на скамейке, там вообще как будто не живая, а как кукла реально, да и прошлые 2 тоже не лучше

DV9573

Выглядит всрато, абсолютная безвкусица. У Хинако изначально нормальная внешность - не супермодельная, но и не рамзиподобная, как минимум отторжения не вызывает. Самая обычная внешность, что для этой игры как раз плюс

6
Lvinomord

Полностью согласен. Оригинал действительно очень гармонично сочетается с атмосферой игры.

1
Рикочико

Последний скрин ну ооочень плохо выглядит.

1
Максим Глинский

Более милая Хинако выглядит гораздо лучше оригинала. Теперь в сравнении кажется, что она и есть оригинал, а дефолт - это после случайного переключения ползунков в редакторе персонажа (Бросаются в глаза намеренно искаженные черты).

Tommy451

теперь больше похоже на аниме