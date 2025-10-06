Silent Hill f получила моды на изменение внешности Хинако: стала ближе к модели Конацу Като или к персонажам Fatal Frame

После выхода Silent Hill f часть игроков осталась недовольна внешностью главной героини. Для персонажа использовалась внешность японской модели Конацу Като, однако в цифровом воплощении её образ вызвал неоднозначную реакцию.

На ситуацию отреагировало сообщество моддеров: пользователь diegohsu выпустил модификацию More Kawaii Hinako, в которой скорректировал модель героини - улучшил симметрию лица, смягчил линию нижней челюсти и слегка укоротил подбородок.

Мод позиционируется как попытка приблизить внешний облик персонажа к оригинальной модели и уже собрал первые положительные отзывы среди фанатов серии.

Также есть альтернативный мод Fatal Frame Style Hinako Face от mothercrone - он делает лицо героини приближённым к обложке Silent Hill f и играм серии Fatal Frame: