Silent Hill f получила моды на изменение внешности Хинако: стала ближе к модели Конацу Като или к персонажам Fatal Frame

После выхода Silent Hill f часть игроков осталась недовольна внешностью главной героини. Для персонажа использовалась внешность японской модели Конацу Като, однако в цифровом воплощении её образ вызвал неоднозначную реакцию.
На ситуацию отреагировало сообщество моддеров: пользователь diegohsu выпустил модификацию More Kawaii Hinako, в которой скорректировал модель героини - улучшил симметрию лица, смягчил линию нижней челюсти и слегка укоротил подбородок.
Мод позиционируется как попытка приблизить внешний облик персонажа к оригинальной модели и уже собрал первые положительные отзывы среди фанатов серии.
Также есть альтернативный мод Fatal Frame Style Hinako Face от mothercrone - он делает лицо героини приближённым к обложке Silent Hill f и играм серии Fatal Frame:
Где моя прелесть ? Ска , не добавили (
Я уже соскучился по ней успел , буду играть только за нее )))
Инцелы когда узнали, что не все японки имеют модельную внешность и надо срочно это исправить)
Ну эти подвальные дрочеры выросли на аниме и хентай, и не в курсе что японки в большинстве своём очень страшные с плоскими телами, до славянок им как до луны пешком.
модное слово выучил а значение не понял да?
Ну если честно фигню какую то сделали, как кукла стала. В оригинале лучше
А я блин вообще разницы не вижу... если бы она меня спросила: видишь во мне изменения ? Я бы встрял...
ps Игра - Г :)
Ты другие скрины посмотри, в нижнем блоке особенно которые. Особенно 3 скрин, где она сидит с другом на скамейке, там вообще как будто не живая, а как кукла реально, да и прошлые 2 тоже не лучше
Выглядит всрато, абсолютная безвкусица. У Хинако изначально нормальная внешность - не супермодельная, но и не рамзиподобная, как минимум отторжения не вызывает. Самая обычная внешность, что для этой игры как раз плюс
Полностью согласен. Оригинал действительно очень гармонично сочетается с атмосферой игры.
Последний скрин ну ооочень плохо выглядит.
Более милая Хинако выглядит гораздо лучше оригинала. Теперь в сравнении кажется, что она и есть оригинал, а дефолт - это после случайного переключения ползунков в редакторе персонажа (Бросаются в глаза намеренно искаженные черты).
теперь больше похоже на аниме