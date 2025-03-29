Silent Hill f получила официальный возрастной рейтинг 15+ в Австралии

Около двух недель назад Konami показала Silent Hill f, первую новую основную часть культовой серии хорроров за 15 лет. Что в ней особенного: впервые в истории франшизы она перенесет игроков в Японию.

Silent Hill f вызвала переполох, особенно своим возрастным рейтингом. В Японии игра получила самый высокий рейтинг для игроков в возрасте 18 лет и старше — также впервые для серии. И правительство Австралии изначально вообще отказалось выпускать хоррор, что вызвало еще больше споров. Однако текущий рейтинг тем более удивителен.

Австралийские власти присвоили Silent Hill F рейтинг, и соответствующую запись можно найти на официальном сайте. Удивительный результат: хоррор не получил наивысшего рейтинга. Вместо этого игре был присвоен рейтинг MA 15+, и она будет доступна лицам в возрасте от 15 лет и старше. В описании упоминаются только «сильный ужас» и «насилие», без указания других причин.

Silent Hill f, разработанная NeoBards Entertainment, запланирована к выпуску на PlayStation 5, Xbox One и ПК. Дата выхода пока не объявлена.