Silent Hill f получила официальный возрастной рейтинг 15+ в Австралии

Около двух недель назад Konami показала Silent Hill f, первую новую основную часть культовой серии хорроров за 15 лет. Что в ней особенного: впервые в истории франшизы она перенесет игроков в Японию.
Silent Hill f вызвала переполох, особенно своим возрастным рейтингом. В Японии игра получила самый высокий рейтинг для игроков в возрасте 18 лет и старше — также впервые для серии. И правительство Австралии изначально вообще отказалось выпускать хоррор, что вызвало еще больше споров. Однако текущий рейтинг тем более удивителен.
Австралийские власти присвоили Silent Hill F рейтинг, и соответствующую запись можно найти на официальном сайте. Удивительный результат: хоррор не получил наивысшего рейтинга. Вместо этого игре был присвоен рейтинг MA 15+, и она будет доступна лицам в возрасте от 15 лет и старше. В описании упоминаются только «сильный ужас» и «насилие», без указания других причин.
Silent Hill f, разработанная NeoBards Entertainment, запланирована к выпуску на PlayStation 5, Xbox One и ПК. Дата выхода пока не объявлена.
Сайлент Хилл... рейтинг 15+... И это от одних из самых лютых цензоров игр. Что-то я все меньше жду эту игру
Да не, возможно именно из-за цензоров и рейтинг такой, зацензурили весь шок-контент, а без него 15+ вышло
Есть шанс, что версию для Австралии просто порежут. Технически это сделать нетрудно, бОльшая часть жести находится в катсценах, самые лютые из них можно удалить или заблюрить. Японцы рейтинг не снижали, а значит Konami просто пошла на компромисс именно в австралийцами.
походу в Игре Японка просто будет бродить по туманным улицам и тёмным коридорам под мрачную музыку
За ней будет бегать дух убитого ей, её папаши педофила и тащить за собой огромный член, который австралийцы должны отрезать.
звучит интересно и прям в духе Японских Хоррорв
F - Этот типа похоронили серию? // Илья Прохоров
Да, так и есть ведь тут от silent Hill столько же сколько The Short Message, т е вообще ничего
А ты уже успел поиграть? 🤦🏻♂️
The Short Message это конечно соевое убожество, на уроне инди игры. Но SHF пока рано еще хоронить. Выйдет и глянем. Скорее всего связи не будет с вообще, но лого уже априори продает игру.
Что то я начинаю переживать за игру(((((Не зря они сразу не показали геймплей, что там не так.....хоть бы всё было хорошо в плане геймплея и боевой системы, кроваво и сочно, я с самого анонса очень заинтересовался игрой и очень жду её, будет очень дерьмово если игра меня разочарует.((( Надеюсь я ошибаюсь и зря волнуюсь.
Возможно будет примерно такой же, как и недавнишний Silent Hill: Ascension, переживания, плач, ходьба, оружия особо нет...
https://www.playground.ru/silent_hill_ascension
Хотелось бы еще ремейк The Suffering
О-о-о! Это мы ждём. Пора уже делать ремейк The Suffering и сделать прохождение подлиннее. А то первая и вторая часть были ужасно короткими.
Значит надо брать японскую версию без цензуры!
Думаю , что игра будет очень страшная . Точно не для меня.
энурез и заикание?
думаю человеку со здоровой психикой такое будет не интересно.
Хоррор игра с ограничением 15+, реально _F_
У первого и второго (не ремейка) СХ рейтинг 16+
Мне кажется, что ему не поставили высший рейтинг из-за того, что там нет сексуальных сцен. А гуро - это максимум 16+
Любопытно. Сначала австралийцы вообще отказались выдавать рейтинг, потому что СТРАШНАААА!!11, а теперь выдали подростковый 15+. Это как вообще?
Мейби версию для Австралии люто зацензурили как Мортал Комбат в свое время
Да просто убрали всю расчлененку вот и всё.
Нафиг это нужно? Чтобы ажиотажа нагнать кто вообще на эти цифры смотрит? Пысы, у нас, вроде как мизулина-дочка, и мать-карга её.. любят тему... Ну и ссыкуны мелкие, раз не их возраст, то полюбасу надо как то взять, вот и все морали плюсиков этих, а ведь целые конторы, получающие нехилое бабло задействованы....
15+ это вообще что? Немножко ругаются, немножко дерутся?
Это уровень сложности головоломок, как на наборах лего
Маловато дали, видать слабовата игра будет. Хотелось бы 21+
И в правду удивительно.
15+ в австралии где повышенная цензура? не 18+ не 21+ а 15+?
Мне только первая часть нравится, чо не так то ? Когда её отремастерят ?
уверен модеры дотянут до 18+ :)
Безногая монстр-школьница с мачете — это что вообще? Типа главную героиню в школе буллили за её жирные ноги? Как это с лором сайлнт-хилла соотнести вообще? Просто типичный шаблон японских хорроров, по японскому фольклору.
Хотя в Silent Hill 4: The Room такая же фигня была, там мы типа хиккикамори, который 3бнулся от одиночества в своей комнате
Ха-ха-ха! Все ясно с игрой! Несите следующий Сайлент Хилл! А этот, соевый и нежный, Сайлент Хилл Ф для детишек закопайте и больше никогда невыкапывайте, потому что он позорит своим существованием некогда великую серию!