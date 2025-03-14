Silent Hill f получила в Японии рейтинг для взрослых CERO:Z - впервые во франшизе

Как показано в начале японоязычного трейлера, который дебютировал вчера вечером, Silent Hill f получила рейтинг Mature в США, PEGI 18 в Европе и CERO:Z в Японии.

Поскольку игра все еще находится в активной разработке, сертификация может измениться, но, как заметили Automaton, Silent Hill, Silent Hill 2, Silent Hill 3 и Silent Hill 4: The Room получили CERO:C — для людей в возрасте от 15 лет и старше — в то время как другие игры серии, разработанные за пределами Японии, обычно имели рейтинг CERO:C или CERO:D (возраст 17+).

Даже ремейк Silent Hill 2 от Bloober Team получил CERO:C в Японии, несмотря на то, что в большинстве западных стран получила рейтинг для взрослых (17+).