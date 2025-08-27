Silent Hill f представил актёров английской озвучки - в числе звёзд голос Юффи из Final Fantasy VII Remake

Konami официально раскрыла актёрский состав английской озвучки Silent Hill f, новой части культовой хоррор-серии. В проекте задействованы как новые голоса, так и уже знакомые фанатам актёры, работавшие над крупными RPG и проектами Nintendo.
Главную героиню, школьницу Хинако Симидзу, озвучит Сюзи Ён — актриса, подарившая голос Юффи в Final Fantasy VII Rebirth, Фуке в Persona 3 Reload и Женщина-неведимка в Marvel Rivals.
Полный список актёров:
- Сюзи Ён (Suzie Yeung) — Хинако Симидзу
- Николас Леунг (Nicholas Leung) — Ивай Сю
- Фрэнки Кевич (Frankie Kevich) — Ринко Нисида
- Кортни Лин (Courtney Lin) — Сакумо Игараси
- Кейлеб Йен (Caleb Yen) — Маска Лисы
Любопытно, что часть актёров пока не слишком известна широкой публике. Например, Николас Леунг и Фрэнки Кевич только начинают карьеру в игровой индустрии. В то же время Кейлеб Йен уже знаком геймерам по главной роли в Metaphor: ReFantazio, а Кортни Лин недавно стала новым голосом Принцессы Пич в Mario Kart.
Silent Hill f выйдет 25 сентября 2025 года и впервые перенесёт игроков в Японию. Несмотря на смену локации, поклонников ждут традиционные для серии элементы: туман, жуткие существа и глубокая психологическая драма.
как они могли выпустить без штанов первую особу, жлобы.