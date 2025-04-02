ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Silent Hill f 2026 г.
Ужасы, От третьего лица
8.2 130 оценок

Silent Hill f представит новый "Потусторонний мир", но при этом сохранит ностальгическую атмосферу

butcher69 butcher69

Silent Hill f продолжит традицию серии, представив потусторонний мир, который отражает психику главного героя. Однако в этот раз разработчики решили предложить нечто новое, при этом сохранив ностальгическую атмосферу.

Геймдиректор объяснил, что команда NeoBards стремилась создать уникальный взгляд на потусторонний мир, адаптируя его под новый сеттинг. В игре он получил название The Dark Sanctuary, и хотя трейлер не раскрывает его деталей, обещано, что он будет сочетать ужасы, ритуалы и кошмарные видения.

По словам разработчиков, ключевая задача заключалась в том, чтобы предложить свежее, но узнаваемое видение альтернативного измерения Silent Hill. Это должно порадовать как поклонников классики, так и новую аудиторию, впервые погружающуюся в мир франшизы.

Silent Hill f пока не имеет даты выхода, но обещает стать важным этапом в эволюции серии.

20
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
ka27

Попадает в прошлое Японии и отбивается от Ясуки самурая

Siren Hill press F

11
North235

Смешно читать про ностальгическую атмосферу. Чем больше мне попадается новостей про новый Сайлент Хилл, тем больше я убеждаюсь - это что угодно, может быть даже очень неплохая игра, но точно не старый-добрый Сайлент Хилл. Назвали б игру как-нибудь иначе, претензий бы никаких не было.

9
nonamerz1

резику эксперименты на пользу пошли.

2
Queelag

Старый добрый это как 2ой))Локация из 4этажей бегаешь туда сюда ключ носишь))Очень интересно)Я уважаю СХ)И очень надеюсь F будет как то по другому))Карочь у меня надежды на эту игру))

1
Искусственный интеллeкт

ох чувствую я это будет что угодно, но только не Silent Hill

5
AlluringJake

Лучше один раз увидеть чем 100 раз услышать. На словах всё может быть круто а как оно будет на самом деле, кто знает, покажите, оценим сами.

3
oleg21412

Фанаты серии оценят сочетание нового и старого.

1
Комментарий удален
Ди Гы

При этом играя AC: Shadows 15 часов)

1
Енот Херсонский

Silent Hill press F

0
Queelag

Ты дурачок)))?Хотя это не вопрос)))Это вот живой пример))Который не играл и почему то говорит,что новая часть похоронит серию)))

0