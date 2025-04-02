Silent Hill f представит новый "Потусторонний мир", но при этом сохранит ностальгическую атмосферу

Silent Hill f продолжит традицию серии, представив потусторонний мир, который отражает психику главного героя. Однако в этот раз разработчики решили предложить нечто новое, при этом сохранив ностальгическую атмосферу.

Геймдиректор объяснил, что команда NeoBards стремилась создать уникальный взгляд на потусторонний мир, адаптируя его под новый сеттинг. В игре он получил название The Dark Sanctuary, и хотя трейлер не раскрывает его деталей, обещано, что он будет сочетать ужасы, ритуалы и кошмарные видения.

По словам разработчиков, ключевая задача заключалась в том, чтобы предложить свежее, но узнаваемое видение альтернативного измерения Silent Hill. Это должно порадовать как поклонников классики, так и новую аудиторию, впервые погружающуюся в мир франшизы.

Silent Hill f пока не имеет даты выхода, но обещает стать важным этапом в эволюции серии.