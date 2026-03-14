Silent Hill f стала Игрой года на Famitsu Dengeki Game Awards 2025

В Японии подвели итоги ежегодной премии Famitsu Dengeki Game Awards 2025 — награды, основанной на голосовании самих игроков. В рамках голосования японские геймеры выбирают самые впечатляющие игры, студии и разработчиков прошедшего года.

Главным триумфатором церемонии стала Silent Hill f, которая сумела покорить сердца аудитории и забрать ключевые награды, подтвердив высокий интерес к франшизе в Японии.

В то же время в списке самых ожидаемых проектов заметно выделяется The Duskbloods — одна из игр, к которой японские игроки проявляют особенно большой интерес.

Отдельного внимания, по мнению многих фанатов, заслуживает и Urban Myth Dissolution Center. Несмотря на то, что проект требует довольно много чтения и внимания к сюжету, игроки отмечают его атмосферу и необычную подачу — ради этого игре определённо стоит дать шанс.