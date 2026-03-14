Silent Hill f стала Игрой года на Famitsu Dengeki Game Awards 2025

В Японии подвели итоги ежегодной премии Famitsu Dengeki Game Awards 2025 — награды, основанной на голосовании самих игроков. В рамках голосования японские геймеры выбирают самые впечатляющие игры, студии и разработчиков прошедшего года.
Главным триумфатором церемонии стала Silent Hill f, которая сумела покорить сердца аудитории и забрать ключевые награды, подтвердив высокий интерес к франшизе в Японии.
В то же время в списке самых ожидаемых проектов заметно выделяется The Duskbloods — одна из игр, к которой японские игроки проявляют особенно большой интерес.
Отдельного внимания, по мнению многих фанатов, заслуживает и Urban Myth Dissolution Center. Несмотря на то, что проект требует довольно много чтения и внимания к сюжету, игроки отмечают его атмосферу и необычную подачу — ради этого игре определённо стоит дать шанс.
- Игра года - SILENT HILL f
- Лучший разработчик/студия - Команда разработчиков SILENT HILL f (NeoBards Entertainment)
- Лучший сценарий - The Hundred Line
- Лучшая графика - Ghost of Yotei
- Лучшая музыка - Mario Kart World
- Лучший актёр озвучки - Конацу Като за роль Симидзу Хинако
- Лучшая экшен-игра - Donkey Kong Bananza
- Лучший персонаж - Karasuba - Pokémon Legends ZA
- Лучшая RPG - Pokémon Legends ZA
- Лучшая онлайн-игра - R.E.P.O.
- Лучший экшен/приключенческая игра - Ghost of Yotei
- Лучшая приключенческая игра - Urban Myth Dissolution Center
- Лучшая мобильная игра - SD Gundam GGeneration Eternal
- Лучшая инди-игра - Urban Myth Dissolution Center
- Самая ожидаемая игра - The Duskbloods
- Награда для новичков - The Hundred Line
- Специальная награда Famitsu Dengeki – Split Fiction и Trials in the Sky 1st Chapter
В принципе Silent Hill f очень достойная игра и на игру года по многим параметрам тянет. Правда я всё же игру года дал бы ремейку легендарной игры Trials in the Sky 1st Chapter - одна из лучших RPG игр 2025 года в принципе. Точка.
Мда...
ООО как раз не давно решился начать. И первое же с чего я охренел это вступителный саунд детского хора. Прям очень красиво. А второе это охранительная графика и стабильный фпс
Японская премия выдала награду японской игре о Японии.
Что могло пойти не так?
А когда озвучка?А то я часть прошел и жду