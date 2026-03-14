Silent Hill f 25.09.2025
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
7.4 1 094 оценки

Silent Hill f стала Игрой года на Famitsu Dengeki Game Awards 2025

monk70 monk70

В Японии подвели итоги ежегодной премии Famitsu Dengeki Game Awards 2025 — награды, основанной на голосовании самих игроков. В рамках голосования японские геймеры выбирают самые впечатляющие игры, студии и разработчиков прошедшего года.

Главным триумфатором церемонии стала Silent Hill f, которая сумела покорить сердца аудитории и забрать ключевые награды, подтвердив высокий интерес к франшизе в Японии.

В то же время в списке самых ожидаемых проектов заметно выделяется The Duskbloods — одна из игр, к которой японские игроки проявляют особенно большой интерес.

Отдельного внимания, по мнению многих фанатов, заслуживает и Urban Myth Dissolution Center. Несмотря на то, что проект требует довольно много чтения и внимания к сюжету, игроки отмечают его атмосферу и необычную подачу — ради этого игре определённо стоит дать шанс.

  • Игра года - SILENT HILL f
  • Лучший разработчик/студия - Команда разработчиков SILENT HILL f ​​(NeoBards Entertainment)
  • Лучший сценарий - The Hundred Line
  • Лучшая графика - Ghost of Yotei
  • Лучшая музыка - Mario Kart World
  • Лучший актёр озвучки - Конацу Като за роль Симидзу Хинако
  • Лучшая экшен-игра - Donkey Kong Bananza
  • Лучший персонаж - Karasuba - Pokémon Legends ZA
  • Лучшая RPG - Pokémon Legends ZA
  • Лучшая онлайн-игра - R.E.P.O.
  • Лучший экшен/приключенческая игра - Ghost of Yotei
  • Лучшая приключенческая игра - Urban Myth Dissolution Center
  • Лучшая мобильная игра - SD Gundam GGeneration Eternal
  • Лучшая инди-игра - Urban Myth Dissolution Center
  • Самая ожидаемая игра - The Duskbloods
  • Награда для новичков - The Hundred Line
  • Специальная награда Famitsu Dengeki – Split Fiction и Trials in the Sky 1st Chapter
Janekste

В принципе Silent Hill f очень достойная игра и на игру года по многим параметрам тянет. Правда я всё же игру года дал бы ремейку легендарной игры Trials in the Sky 1st Chapter - одна из лучших RPG игр 2025 года в принципе. Точка.

16
Black3D

Мда...

7
нитгитлистер

ООО как раз не давно решился начать. И первое же с чего я охренел это вступителный саунд детского хора. Прям очень красиво. А второе это охранительная графика и стабильный фпс

6
Yoshemitsu

Японская премия выдала награду японской игре о Японии.

Что могло пойти не так?

3
AdriftDylan

А когда озвучка?А то я часть прошел и жду

2
