Silent Hill f стала королевой ужаса: названы лучшие хоррор-игры 2025 года

На прошедших выходных состоялась церемония The Horror Game Awards, где были подведены итоги 2025 года в жанре хоррора. Четвёртое по счёту мероприятие, проводимое с 2022 года, вновь собрало ведущих разработчиков, актёров и поклонников жанра, чтобы отметить самые яркие и пугающие проекты года.

Главным триумфатором вечера безоговорочно стала Silent Hill f от Konami. Игра получила звание «Хоррор-игра года», а также победила в номинациях за лучший сюжет и технические достижения. Отдельного признания удостоилась актёрская работа: Коннацу Като, сыгравшая Хинако Симидзу, была названа лучшей актрисой. Ранее она признавалась, что эмоциональная нагрузка во время записи роли была настолько сильной, что работа над игрой серьёзно сказалась на её психологическом состоянии.

Однако награды распределились не только между крупными релизами. DOOM: The Dark Ages был отмечен за лучший саундтрек, продемонстрировав, что музыкальное оформление остаётся важной частью атмосферы ужаса. Resident Evil Requiem признали самым ожидаемым хоррором будущего года, а инди-проекты уверенно заявили о себе, получив признание в ключевых категориях.

The Horror Game Awards 2025 наглядно показала, что жанр хоррора продолжает развиваться, объединяя масштабные блокбастеры и смелые независимые эксперименты.

Победители The Horror Game Awards 2025: