Silent Hill f стартовала с положительными отзывами и неплохим количеством игроков, но не обошла ремейк Silent Hill 2

Silent Hill f, первая оригинальная и полноценная игра серии Silent Hill после Downpour 2012 года, наконец-то полноценно вышла и получила тёплый приём и положительные отзывы игрового сообщества, хотя и не добралась до ремейка Silent Hill 2.
На данный момент игра может похвастаться достойным рейтингом в 83% в Steam (учитываются все языки). Большинство игроков хвалят её атмосферу, психологический аспект хоррора, достойную оптимизацию, саундтрек, сюжет и художественное оформление, критикуя при этом боевую систему за её шкалу выносливости, однообразие и то, как она позволяет игроку стать достаточно сильным к концу игры, чтобы «превратиться из добычи в хищника», а также за цену в 70 долларов.
Однако с количеством игроков ситуация следующая: на пике Silent Hill f в Steam собрала одновременно около 21 000 человек — меньше, чем 23 600 у Silent Hill 2 Remake, и значительно меньше, чем у других успешных игр 2025 года.
Silent Hill 2 Remake - шедевр! а эта срань полная... Silent Hill Press F
Шедевр в первую очередь оригинал.
эта Игра что угодно но не Silent Hill это какая то драма пожалейка какой то Ноунейм школьницы чье многие точно не запомнят и типо Horror и конечно же Фем Повестка со злым злым плохим угнетающим батей и прочим
Мне игра очень наомнила по духу шорт месседж. Немецкую нитакуську сделали японкой, переселили в японскую деревушку к которой прикрутили кривущую боевку из солса.
Ты быть может, еще распечатал эту картинку и на стену у себя дома повесил?
Крутой батя. Патриархом стал
Сейчас почти во всех играх, батя либо алкаш ,либо бьет всех или вообще умер, разрабы которые делают такие игры наверно мамочкины-сынки и игра такая же шляпа вышла)))
Фемский высер
Убогая медлительная хрень, а не игра. Так еще и протагонист тpансвестит...
Кароч всем понятно, что к СХ эта игра вообще никакого отношения не имеет. Она хорошая, но! Мой совет - не ассоциируете ее с СХ. Держите в голове, что это абсолютно другая игра и тогда она будет играться вполне отлично. Типа - Хилл'с Лайк, если угодно, с японским фольклором, богами и прочим (в начале последней трети игры вы реально охереете от происходящего). Сейчас прохожу ее второй раз. Тут НГ+ один из тех редких, который именно двигает сюжет еще дальше, а не просто статы сохраняет и мобов сильнее делает.
о! я даже знаю какая - Fatal Frame 6 😁
В чем это проявляется? Новые записки и катсцены?
Ну это полный провал. Напоминаю, Силксонг - 500 000; Борда 4 - 300 000; ДЛ Бист - 100 000. Буква Ф в этой части была пророческой.
Та нет там феминизма... прошел 3 раза на разных сложностях. Игра просто сама по себе не SH и люди ждали другое. Ужасная боевая система, которая только калеке понравится. Сюжет который ну очень предсказуем, и скудный набор врагов ( 5 от силы не считая боссов ).
А если такое себе, зачем аж 3 раза проходить?))
Как может не нравится игра, но проходить её 3 раза, это новый вид мазохизма такой?)))))
Видимо те кто ставил хвалебные оценки явно не знакомы с Сайлент Хиллом.
это Журнашлюхи и продажные критики что с них взять они и Ghost of Yotei слизали и 9 из 10 поставили
Прям всем понравилось?
Мне нет. Только визуал, все остальное это ужас в плохом смысле слова.
Мне понравилось уже 3 раз перепрохожу. Это отлично в хорошем смысле.
Лол, она только вчера вышла. Она настолько короткая?
Еб..ать тут комменты конечно). Всегда знал, что у фанатов SH какая-то психологическая травма, но чтоб настолько. Konami опять слела аутсорсовый типа SH, но они жалуются, что это не похоже на оригинал. Ребят, разрабы оригинальной трилогии (и немного 4 части) откатились от Konami уже давно. Все части после четверки — аутсорсовые игры от других разрабов. Некоторые из них норм, некоторые го..вно, а о некоторых вы вообще не знаете. Konami про..бала авторов, но бренд у них остался и с этим брендом все, что угодно. А че вы ждали? Из оригинальных SH Konami вам только ремейки предложат, и те с аутсорса.
В атмосфере сильно уступает ремейку SH2, не говоря о сюжетe. Да и в визуале. Хотя в целом неплохо вышло, но не шедевр, поэтому и ажиотажа никакого нет.