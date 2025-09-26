Silent Hill f стартовала с положительными отзывами и неплохим количеством игроков, но не обошла ремейк Silent Hill 2

Silent Hill f, первая оригинальная и полноценная игра серии Silent Hill после Downpour 2012 года, наконец-то полноценно вышла и получила тёплый приём и положительные отзывы игрового сообщества, хотя и не добралась до ремейка Silent Hill 2.

На данный момент игра может похвастаться достойным рейтингом в 83% в Steam (учитываются все языки). Большинство игроков хвалят её атмосферу, психологический аспект хоррора, достойную оптимизацию, саундтрек, сюжет и художественное оформление, критикуя при этом боевую систему за её шкалу выносливости, однообразие и то, как она позволяет игроку стать достаточно сильным к концу игры, чтобы «превратиться из добычи в хищника», а также за цену в 70 долларов.

Однако с количеством игроков ситуация следующая: на пике Silent Hill f в Steam собрала одновременно около 21 000 человек — меньше, чем 23 600 у Silent Hill 2 Remake, и значительно меньше, чем у других успешных игр 2025 года.