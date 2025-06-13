Silent Hill f стремится вернуть серию к ее японским корням, потому что серия стала слишком западной

Как вы уже знаете, действие Silent Hill f происходит не в Сайлент Хилле, а в японском городке Эбисугаока, вдохновленном реальным местом. По словам Мотои Окамото, продюсера серии, и Ryukishi07, нарративного директора, решение Konami сотрудничать с NeoBards Entertainment и изменить сеттинг игры направлено на возвращение Silent Hill к японским корням ужасов, поскольку сейчас серия воспринимается как квазизападная.
Окамото подчеркнул, что франшиза Silent Hill сочетает в себе сущности западных и японских ужасов. Однако, по его словам, последние части больше склоняются к западу, поэтому он хотел, чтобы Silent Hill f была полностью вдохновлена японскими ужасами.
Именно это желание Окамото побудило издателя доверить разработку NeoBards Entertainment, независимой игровой студии из Гонконга. Он считает, что опыт работы NeoBards с крупными японскими издательствами идеально подходит для воплощения в жизнь его видения Silent Hill f, которая, несмотря на смену сеттинга, сохранит характерные для серии темы психологии. Автор хочет, чтобы вся игра была пронизана идеей "поиска красоты в ужасе", которая, по его мнению, представляет собой суть японского хоррора.
Эмм... но серия изначально делалась под западную аудиторию с самой первой части, нет?
Тут скорее автор статьи или от куда он её брал. Накосячил сильно.
Ибо можно понять. Что имеется виду как раз изначальный закос под западную аудиторию. Хотя вот где именно были перемешка японских ужасов сложно сказать. Ибо если посмотреть на старую школу японских страшилок. Так не похоже. А если на запад. Короче просто допустим.
И чёто слабо они отошли от западной темы, надо было ещё вместо f кандзи 米 влепить.
Так дело в культуре, а не аудитории. У тебя 3 абзаца об этом написано. Да и почему нельзя делать Японскую игру и для Японии, но с американскими персонажами?
Но у серии не было Японских корней. 1 часть как бы уже крайне Американизированная, не говоря уже про 2 и далее. А Сайлент Ф скорее на Сайрен похож. // Иван Страждин
То то и оно, что это японцы делали ПРО АМЕРИКАНЦЕВ. А эти из Гонконга какую то ахинею несут // Александр Ковалёв
Японские корни у серии заключались в геймдизайне и идеях, а не в сеттинге. Перенос действия в Японию не делает игру "японской". А вообще это забавно как китайцы из Гонконга вдруг стали "специалистами" по японским ужасам.
Весьма скомканная выдержка из инервью с Мотои Окамото.
Хоть интервью старое, но думаю он имеет именно то, что я ниже опишу.
Ниже приведенны более понятные детали, если я правильно понимаю и это тот самый момент про истоки. Имеется ввиду скорее всего, что игра делалась "с японским чувством гармонии" . И вот они мол как сейчас возвращаются к этим самым истокам, но не на западный лад, а прям японский-японский. До этого же был японо-западный уклон.
Полное интервью можно почитать тут с переводом на русский: https://www.silenthillmemories.net/creators/interviews/2024.06.06_okamoto_famitsu_ru.htm
Оригинал на японскм тут:
https://www.famitsu.com/article/202406/6918
ну да, их то мир узнал благодаря SH1 еще, а они были западными, о каком возврате идёт речь? о том когда их компанию знали в основном ипхонцы и то пару людей?
Очень правильный настрой.
к японским е111тым корням, одобряем
Так зачем называть игру Sillent Hill, если там вернулись к Японсктм истокам, которвх небыло и в город который и не сабж. Это, как наконец выйдет новая переосмысленная часть Гости из будущего, где все вернется к истокам и нам снова покажут Марти и Дока в американской глубинке
астановись пжл я обоссался уже
Насколько я помню разработчики вдохновлялись настоящим городом в Америке где до сих пор под землёй горят угольные шахты и там часто выходит на поверхность дым. Так что корни изначально были под запад. Если в игре не будет жирных намёков на оригинальную игру то это уже совершенно другая игра ужасов.
Пусть в россию едут тут такой трешак бывает сайлент хилл по сравнению с ним действительно тихим холмом покажется