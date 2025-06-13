Silent Hill f стремится вернуть серию к ее японским корням, потому что серия стала слишком западной

Как вы уже знаете, действие Silent Hill f происходит не в Сайлент Хилле, а в японском городке Эбисугаока, вдохновленном реальным местом. По словам Мотои Окамото, продюсера серии, и Ryukishi07, нарративного директора, решение Konami сотрудничать с NeoBards Entertainment и изменить сеттинг игры направлено на возвращение Silent Hill к японским корням ужасов, поскольку сейчас серия воспринимается как квазизападная.

Окамото подчеркнул, что франшиза Silent Hill сочетает в себе сущности западных и японских ужасов. Однако, по его словам, последние части больше склоняются к западу, поэтому он хотел, чтобы Silent Hill f была полностью вдохновлена японскими ужасами.

Именно это желание Окамото побудило издателя доверить разработку NeoBards Entertainment, независимой игровой студии из Гонконга. Он считает, что опыт работы NeoBards с крупными японскими издательствами идеально подходит для воплощения в жизнь его видения Silent Hill f, которая, несмотря на смену сеттинга, сохранит характерные для серии темы психологии. Автор хочет, чтобы вся игра была пронизана идеей "поиска красоты в ужасе", которая, по его мнению, представляет собой суть японского хоррора.