Silent Hill каждый год? По слухам, Konami строит амбициозные планы на возрождение серии

По данным авторитетного инсайдера Dusk Golem (AestheticGamer), Konami намерена сделать серию Silent Hill ежегодной франшизой — с выпуском новой игры почти каждый год. Если это действительно так, нас ждет череда мрачных кошмаров и возвращение серии к ее былой славе времён PlayStation 2.

Хотя Silent Hill долгое время пребывала в коме, последние годы показали: Konami всерьёз взялась за перезапуск. И пусть интерактивный сериал Silent Hill: Ascension провалился, ремейк второй части оказался достойным возвращением, а многообещающая Silent Hill f готовится захватить умы игроков уже в этом году.

Dusk Golem утверждает, что решение выпускать Silent Hill ежегодно было принято задолго до официального анонса новых проектов. Сами даты релизов — не просто совпадение, а часть стратегического плана по воскрешению франшизы. Если график сохранится, Silent Hill: Townfall должен будет увидеть свет в 2026 году, а следующий ремейк — в 2027-м.

Конечно, такие амбиции сопряжены с рисками. Подобный подход может привести как к расцвету, так и к выгоранию серии. Пока же Konami делает ставку на постоянное присутствие Silent Hill в инфополе — и, похоже, всерьёз намерена вернуть корону короля психологических ужасов.