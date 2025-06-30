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Silent Hill f 25.09.2025
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
8.3 175 оценок

Silent Hill каждый год? По слухам, Konami строит амбициозные планы на возрождение серии

butcher69 butcher69

По данным авторитетного инсайдера Dusk Golem (AestheticGamer), Konami намерена сделать серию Silent Hill ежегодной франшизой — с выпуском новой игры почти каждый год. Если это действительно так, нас ждет череда мрачных кошмаров и возвращение серии к ее былой славе времён PlayStation 2.

Хотя Silent Hill долгое время пребывала в коме, последние годы показали: Konami всерьёз взялась за перезапуск. И пусть интерактивный сериал Silent Hill: Ascension провалился, ремейк второй части оказался достойным возвращением, а многообещающая Silent Hill f готовится захватить умы игроков уже в этом году.

Dusk Golem утверждает, что решение выпускать Silent Hill ежегодно было принято задолго до официального анонса новых проектов. Сами даты релизов — не просто совпадение, а часть стратегического плана по воскрешению франшизы. Если график сохранится, Silent Hill: Townfall должен будет увидеть свет в 2026 году, а следующий ремейк — в 2027-м.

Конечно, такие амбиции сопряжены с рисками. Подобный подход может привести как к расцвету, так и к выгоранию серии. Пока же Konami делает ставку на постоянное присутствие Silent Hill в инфополе — и, похоже, всерьёз намерена вернуть корону короля психологических ужасов.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Jarvis666

Колду, Атсасины тоже практически каждый год выпускают, но каждая часть всë хуже и хуже предыдущей. Обычно такое называют конвейер))

3
askazanov

Неа, такое слово уже заелось, надо что то новое придумать, завуалировать )))

Енот Херсонский

Тут главное, сделать качественные ремейки основных частей, а дальше пофигу будет, что хотите то и выпускайте)))

1
ГАЗ-М20

Тут главное не перекормить. Хотя скорее всего будет так: новые части от ноунеймов провалятся, а ремейки от Блуберов сделают Конами кассу.