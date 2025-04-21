"Скам не пройдет": создатели хоррора Silent Hill f также предупредили игроков о фейковых приглашениях на бета-тест

Похоже, в игровой индустрии набирает обороты новая форма интернет-мошенничества. Если ранее злоумышленники приманивали пользователей обещаниями бесплатных внутриигровых наград, «сливами» по GTA 6 или поддельными раздачами, то теперь в ход пошли более изощрённые схемы. Всё чаще геймеров пытаются обмануть фейковыми приглашениями на закрытые бета-тесты ожидаемых игр. Совсем недавно с этой проблемой столкнулись разработчики The Witcher 4, а теперь в число жертв попал и хоррор Silent Hill f.

Официальный японский аккаунт Silent Hill в социальной сети X (бывший Twitter) выпустил предупреждение о появлении поддельных сайтов и ложных приглашений на бета-тестирование. По словам представителей студии, в последнее время участились случаи создания фейковых страниц, выдающих себя за Konami или причастные к Silent Hill f. На таких сайтах мошенники пытаются выманить у игроков личные данные под предлогом участия в закрытых мероприятиях, тестированиях и «эксклюзивных» показах.

Разработчики подчёркивают: вся актуальная информация по Silent Hill f публикуется исключительно через официальные источники — сайт Konami и проверенные аккаунты в соцсетях. Все остальные ресурсы, даже если в их URL или оформлении упоминается название игры или студии, не имеют отношения к настоящему проекту.

Особенно опасны случаи, когда злоумышленники оформляют сайты с высоким уровнем правдоподобия — с использованием концепт-артов, логотипов и даже поддельных NDA-документов. Разработчики настоятельно рекомендуют игрокам проявлять осторожность и не вводить данные на сторонних площадках, какими бы убедительными они ни казались.

Подробнее о концепции и визуальной составляющей Silent Hill f можно прочитать в отдельной новости:

Что касается самой игры, то Silent Hill f всё ещё не обзавёлся точной датой выхода. Konami хранит молчание, но с учётом возросшего внимания — как со стороны фанатов, так и злоумышленников — интерес к проекту только растёт.