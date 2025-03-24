Сообщения о запрете Silent Hill f в Австралии, похоже, были преждевременными

Silent Hill f недавно появилась в информационном поле после нескольких лет молчания с впечатляющим трейлером, демонстрирующим новую часть в серии, действие которой будет происходить в Японии примерно в 1960-х годах. В настоящее время игра разрабатывается для ПК, PS5 и Xbox Series X|S, существует некоторая путаница вокруг игры и того, поступит ли она в продажу в Австралии. На выходных появились сообщения об отказе в классификации в Австралии, что означало бы, что Silent Hill f не будет разрешена к продаже в этой стране. Но это оказалось ошибкой, вызванной компьютерным сбоем.

IGN объясняет, что Совет частично полагается на автоматизированную анкету, которой управляет IARC — международный классификационный орган — где студии заполняют различную информацию о содержании игры, чтобы получить предварительную классификацию. По данным IGN, эта анкета имеет тенденцию закручивать гайки и предлагать более строгие классификации, чем цензоры-люди, отсюда и этот загадочный запрет на продажу Silent Hill f. Совет подтвердил, что Silent Hill f всё еще оценивается и что классификация будет выдана позднее.

У Silent Hill f пока нет даты выхода, но ожидается, что игра выйдет к концу 2025 года.