Silent Hill f 25.09.2025
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
Состоялся ранний релиз хоррора Silent Hill f - PC-версия вышла без защиты

AceTheKing AceTheKing

Только что состоялся ранний релиз хоррора Silent Hill f от студии NeoBards Entertainment и компании Konami. Игра уже доступна владельцам расширенного издания. PC-версия вышла без защиты и уже появилась в сети.

Действие игры происходит в 1960-х в городе Эбисугаока. Японская девушка Хинако оказывается в городе затянутом туманом, а всё вокруг неё постепенно превращается в безумный кошмар. Сценарий к игре написал Рюкиси07, а к музыкальному сопровождению приложил руку Акира Ямаока — тот самый композитор, который работал над оригинальными частями серии.

Silent Hill f получает восторженные отзывы критиков: 86 баллов на Metacritic

Релиз стандартного издания игры состоится 25 сентября на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

Комментарии:  15
Юрий Пенкин

а толку? я сколько торрентов качал последнее время все не работают и вылетают, в последней версии windows 11 мощная антипиратская защита

Morpex333

С каких-то неправильных мест ты скачиваешь...

Юрий Пенкин Morpex333

торрент игруха

Константин335 Юрий Пенкин

Нашел где качать. Самый один из нормальных сайтов это рутрекер

Константин335

Как же дождаться вечера что бы поиграть в эту игру, прям в нетерпении что бы поиграть

Дрессировка гусей

У игры е..йшая оптимизация! Это просто ВАУУУ

Константин335 Дрессировка гусей

У тебя какая винда 11 или 10? У меня 10, я боюсь если на 10 не будет работать, то придется устанавливать 11 и тогда к сожалению вряд ли сегодня смогу поиграть

DezkQ

Рамзесик уже подсуетился.

