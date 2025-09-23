Состоялся ранний релиз хоррора Silent Hill f - PC-версия вышла без защиты

Только что состоялся ранний релиз хоррора Silent Hill f от студии NeoBards Entertainment и компании Konami. Игра уже доступна владельцам расширенного издания. PC-версия вышла без защиты и уже появилась в сети.

Действие игры происходит в 1960-х в городе Эбисугаока. Японская девушка Хинако оказывается в городе затянутом туманом, а всё вокруг неё постепенно превращается в безумный кошмар. Сценарий к игре написал Рюкиси07, а к музыкальному сопровождению приложил руку Акира Ямаока — тот самый композитор, который работал над оригинальными частями серии.

Релиз стандартного издания игры состоится 25 сентября на PC, PS5 и Xbox Series X/S.