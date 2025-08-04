Souls-боёвка появилась в Silent Hill f ради привлечения молодой аудитории

Мы уже много слышали о том, как Silent Hill f стремится выделиться на фоне своих предшественниц, в частности, за счёт акцента на японских корнях. Но разработчики также надеются выделиться, чтобы избежать сравнений с Silent Hill 2 и привлечь молодых игроков, усложнив боевую систему.

Продюсер серии Silent Hill Мотои Окамото и режиссёр Silent Hill f Эл Янг недавно обменялись мнениями, и их интервью появилось на Game*Spark. Окамото рассказал, что, хотя его целью при создании ремейка Silent Hill 2 было сохранение первоисточника, в Silent Hill f он заинтересован в «более увлекательном и захватывающем экшене».

Добавить в Silent Hill f больше увлекательного и захватывающего экшена было моей идеей с самого начала разработки. И поскольку NeoBards — компания, которая невероятно хороша в создании экшенов, это также одна из причин, по которой мы решили выбрать их в качестве разработчиков.



Серия Silent Hill сама по себе не считается игрой, которая предлагает увлекательный экшен, но, открывая двери новым игрокам, мы задумались, что будет, если добавить больше этих элементов в игру. Сложные экшены сейчас набирают популярность среди молодых игроков, поэтому я решил, что если мы внедрим такие элементы, она найдет отклик даже у новичков в серии.

Эл Янг добавил:

Мы не хотели снова и снова пересоздавать Silent Hill 2 и понимали, что нет смысла продолжать создавать её клоны. Поэтому, чтобы избежать повторения того, что делали предыдущие крупные игры, мы решили сделать экшен более ярким.

Silent Hill f не является продолжением ни одной из существующих игр Silent Hill. Вместо этого она будет предлагать самостоятельную историю, «независимую от серии». Об этом сообщил сам издатель Konami, который наконец подтвердил в X/Twitter, что последняя часть хоррор-серии, действие которой обычно, если не всегда, происходит в сонном курортном городке на восточном побережье Америки, станет «совершенно новой игрой», которая «понравится тем, кто никогда не играл в серию Silent Hill».

Окамото рассказал, что более сложные бои, визуальные эффекты и музыка, «сочетание красоты и ужаса», а также «ужасающая красота дизайна монстров в игре» делают приключение ужасающим. Даже головоломки, по-видимому, «основаны на психологических муках и страданиях».

Silent Hill f выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series 25 сентября.