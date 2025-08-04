Souls-боёвка появилась в Silent Hill f ради привлечения молодой аудитории

Мы уже много слышали о том, как Silent Hill f стремится выделиться на фоне своих предшественниц, в частности, за счёт акцента на японских корнях. Но разработчики также надеются выделиться, чтобы избежать сравнений с Silent Hill 2 и привлечь молодых игроков, усложнив боевую систему.
Продюсер серии Silent Hill Мотои Окамото и режиссёр Silent Hill f Эл Янг недавно обменялись мнениями, и их интервью появилось на Game*Spark. Окамото рассказал, что, хотя его целью при создании ремейка Silent Hill 2 было сохранение первоисточника, в Silent Hill f он заинтересован в «более увлекательном и захватывающем экшене».
Добавить в Silent Hill f больше увлекательного и захватывающего экшена было моей идеей с самого начала разработки. И поскольку NeoBards — компания, которая невероятно хороша в создании экшенов, это также одна из причин, по которой мы решили выбрать их в качестве разработчиков.
Серия Silent Hill сама по себе не считается игрой, которая предлагает увлекательный экшен, но, открывая двери новым игрокам, мы задумались, что будет, если добавить больше этих элементов в игру. Сложные экшены сейчас набирают популярность среди молодых игроков, поэтому я решил, что если мы внедрим такие элементы, она найдет отклик даже у новичков в серии.
Эл Янг добавил:
Мы не хотели снова и снова пересоздавать Silent Hill 2 и понимали, что нет смысла продолжать создавать её клоны. Поэтому, чтобы избежать повторения того, что делали предыдущие крупные игры, мы решили сделать экшен более ярким.
Silent Hill f не является продолжением ни одной из существующих игр Silent Hill. Вместо этого она будет предлагать самостоятельную историю, «независимую от серии». Об этом сообщил сам издатель Konami, который наконец подтвердил в X/Twitter, что последняя часть хоррор-серии, действие которой обычно, если не всегда, происходит в сонном курортном городке на восточном побережье Америки, станет «совершенно новой игрой», которая «понравится тем, кто никогда не играл в серию Silent Hill».
Окамото рассказал, что более сложные бои, визуальные эффекты и музыка, «сочетание красоты и ужаса», а также «ужасающая красота дизайна монстров в игре» делают приключение ужасающим. Даже головоломки, по-видимому, «основаны на психологических муках и страданиях».
Silent Hill f выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series 25 сентября.
Да сразу бы сказал, что делали другую игру, а потом эффективные манагеры прилепили раскрученное название.
ну нафига эта соулслайк боёвка нужна?
весь хоррор саспенс убивает к тому же по идее то что должно пугать и напрягать что мы играем за обычную беззащитную школьницу тут же пропадает
Привлечь молодую аудиторию, убив при этом игру до её выхода? Молодцы
Верно сказал, полностью согласен. Но надеюсь , что выйдет отличной достойной игрой. Но если провал из за этой соулс боевки , ну тогда уж так получилось у разрабов и уже ничего не поделаешь.
)
это как если бы ГГ в Outlast сразу с огнестрельным оружием ходил и всех в психушке мочил в чем тогда хоррор?
японцы любят хардкор
Та погодите,дайте игре шанс,в ней же будут уровни сложности.)
Сейчас все уже подумают, что это будет именно соус-лайк игра. В ремейке второй части, играя за Джеймса, мы тоже могли нормально уворачиваться, уходя от атак врагов, а боёвка с оружием ближнего боя была самая простецкая как в тех же соусах - махай палкой/мечом и ладно. Нет огнестрела тоже и ладно. Посмотрим, но полагаю, что упор будет именно на психологическую составляющую игры, никакого соуса не будет, не надейтесь.
Она вышла слишком корявой и устаревшей, напоминает римейк Готики
Да сейчас считай никто из разрабов не умеет в психологическую составляющую, уже забыли это, тут скорей просто экшен- хоррор нас ждет, хотя и просто хорроры разрабам уже трудно сделать))))
В принципе было понятно, что Конами идут по пути Юбисофт, которые начали клепать клоны Ведьмака под вывеской Assassin's Creed. Какую-то прибыль это им давало, но на дистанции они заработали гордое звание однообразных дрочилень, а компания оказалась на грани баанкротства.
Зачем новичкам серии клон соулса и Резидента, если можно поиграть в оригинальные соулсы и Резиденты? Фишкой Сайлент Хилла всегда была атмосферность и психологический хоррор, а не экшн. Вангую, что прием игры будет прохладным, а дальнейшее движение в этом направлении - провальным. Но одна отдушина пока точно есть - ремейки классических частей.
просто восхитительная новость))у криворучек и рукожопов истерика в комментах
План 50/50