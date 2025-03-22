Создатель Пирамидоголового говорит, что отбракованные концепции существ могут быть использованы в будущих играх

Бывший арт-директор Silent Hill Масахиро Ито, создавший Пирамидоголового, выложил в сеть несколько старых концепт-артов существ, которые, по его словам, все еще существуют в его воображении и могут появиться в будущих проектах.

Пару лет назад Ито уже публиковал приведенные ниже изображения, но недавно он повторно опубликовал их в связи с недавним анонсом Silent Hill f, следующей основной игры серии. Честно говоря, связь между новым твитом Ито и новым трейлером Silent Hill f в лучшем случае непрочная, но время для этого выбрано удачное.

Это некоторые концептуальные наброски существ, которые я нарисовал в 2016 году. Они не были выбраны тогда, но все еще существуют в моем воображении, и их дети могут появиться в любой игре в будущем.

Далее он показал концепт-арт "Сакуроголовой", которая, по его словам, создана на основе его концептов.

Sakura Head из SH:the short message - одна из их детей. Ее концепт, очевидно, был создан на основе этих концептуальных набросков.