Создатели Silent Hill f и Fatal Frame объяснили, почему японские хорроры так часто сосредоточены на угнетенных женщинах

Продюсер серии Silent Hill Мотои Окамото и создатель Fatal Frame Макото Шибата приняли участие в круглом столе с изданием Dengeki Online. Встреча была приурочена к коллаборации Silent Hill f и ремейка Fatal Frame II: Crimson Butterfly, выход которого состоялся летом. Главной темой беседы стала роль женщин в японских хоррорах и ее связь с угнетением.

Окамото и Шибата отметили, что женские персонажи - как протагонисты, так и антагонисты — часто оказываются в центре японских ужасов. В Fatal Frame традиционно были женские протагонисты, а Хинако из Silent Hill f стала второй женщиной-главной героиней в серии после Silent Hill 3, где поднимались темы принудительной беременности и родов.

Говоря о распространенном в японских хоррорах образе женщин-призраков, которые также занимают важное место в Fatal Frame, Шибата предположил, что это связано с представлением о призраках как о невинных существах, подвергшихся угнетению, прежде чем их убили.

Они могут быть физически слабы, но их дух и сверхъестественные силы сильны, поэтому призрак внешне беспомощной женщины кажется особенно пугающим.

Поскольку с такими врагами нельзя сражаться физически, в Fatal Frame протагонист должен узнать о призраке, понять его и подобраться как можно ближе, прежде чем окончательно упокоить его. Шибата утверждает, что мужчина-протагонист неизбежно направил бы игру в сторону победы над призраком, поэтому серия сохраняет женских главных героинь, часто оказывающихся в обстоятельствах, схожих с теми, в которых находятся встречаемые ими призраки.

Он добавил, что в идее о том, что обида может сохраниться даже после смерти человека, есть особый ужас, особенно если этот человек подвергался угнетению. Окамото связал эту мысль с Оивой - несправедливо обиженной женщиной из "Ёцуя Кайдан", одной из самых известных японских историй о призраках. Он отметил, что эта история особенно страшна, поскольку ассоциируется с реальными рассказами о проклятиях. В более широком смысле он заявил, что мстительная сила женщин, чьи голоса были заглушены в патриархальном обществе, составляет часть японской традиции ужасов.

Отдельно Окамото упомянул, что исторический сеттинг был важен для Silent Hill f, поскольку ее сюжет посвящён "супружескому ужасу". Он вспомнил, как был удивлён, когда сценарист Рюкиси07 предложил сделать центральной темой игры "брак", но со временем увидел привлекательность идеи перенести историю в период, когда договорные браки были обычным делом, а движение за социальные права женщин только набирало силу.