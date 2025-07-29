Создатели Silent Hill f: игра станет сочетанием психологического и сверхъестественного хоррора

На Anime Expo 2025 создатели предстоящего хоррора Silent Hill f раскрыли новые подробности о игре.

Сценарист Рюкиси07 рассказал о своем необычном подходе к нарративу - вместо сложных многослойных персонажей он сосредоточился на одной центральной теме, объединяющей психологический и сверхъестественный хоррор.

По его словам повествование Silent Hill f будет похоже на заправку для салата. В начале психологические и сверхъестественные элементы будут полностью перемешаны, но по мере развития сюжета начнут разделяться на четкие слои. Такой нестандартный подход обещает свежий взгляд на классическую формулу франшизы.

Продюсер Мотои Окамото и композитор Акира Ямаока, подчеркивают, что Silent Hill f станет новой главой в истории серии, сохраняя при этом ее узнаваемую атмосферу. Создатели обещают уникальное сочетание психологического напряжения и сверхъестественных элементов.