Создатели Silent Hill f: игра станет сочетанием психологического и сверхъестественного хоррора

На Anime Expo 2025 создатели предстоящего хоррора Silent Hill f раскрыли новые подробности о игре.
Сценарист Рюкиси07 рассказал о своем необычном подходе к нарративу - вместо сложных многослойных персонажей он сосредоточился на одной центральной теме, объединяющей психологический и сверхъестественный хоррор.
По его словам повествование Silent Hill f будет похоже на заправку для салата. В начале психологические и сверхъестественные элементы будут полностью перемешаны, но по мере развития сюжета начнут разделяться на четкие слои. Такой нестандартный подход обещает свежий взгляд на классическую формулу франшизы.
Продюсер Мотои Окамото и композитор Акира Ямаока, подчеркивают, что Silent Hill f станет новой главой в истории серии, сохраняя при этом ее узнаваемую атмосферу. Создатели обещают уникальное сочетание психологического напряжения и сверхъестественных элементов.
Сайлент F, как главный конкурент по хоррору ILL. Какая же из них выйдет победителем в плане графония, лучей, атмосферы, оптимизона🤔 // Nvidia Power
Жду.. Уверен на 99.99%, что будет шикарная игра, т.к. и её (как ремейк 2-ой части) делают не сами Konami, а сторонние разрабы.
Психологические и сверхъестественные элементы это и есть формула серии, сообщать об этом как о нововведении просто смешно. Сюжет расслаивается на чёткие слои? Звучит как план по убийству всей интриги и мистики к середине прохождения. Адепты одной центральной темы вместо сложных персонажей опять продают упрощение под видом гениального подхода. Уникальное сочетание и новая глава, да да, слышали это уже раз 100.