Сценарист Рюкиси07 рассказал о своей работе над Silent Hill f

На презентации Silent Hill f сценарист Рюкиси07, известный по Когда плачут цикады, рассказал о своем подходе к созданию игры и сотрудничестве с Konami. По его словам, когда он получил предложение написать сценарий для новой части Silent Hill, то ожидал, что действие вновь развернется в культовом городе. Однако Konami хотела, чтобы сеттингом стала Япония.

Это заставило сценариста задуматься о сути Silent Hill. Он пришел к выводу, что франшиза всегда была не просто о месте, а о борьбе людей со своими внутренними демонами. Если считать психологический ужас и уникальную визуальную подачу ядром серии, то Silent Hill f полностью соответствует духу франшизы.

Рюкиси07 также отметил, что женские персонажи в прошлых частях Silent Hill часто страдали от обстоятельств. В Silent Hill f он хотел создать героиню, которая сможет принимать собственные решения, а не просто следовать за сюжетом.

«Я вложил в эту игру столько сил, что буду не против, если она станет моей последней работой», — признался сценарист.

Дата выхода Silent Hill f пока не объявлена. Игра разрабатывается для PS5, Xbox Series и ПК, а добавить её в список желаемого можно уже сейчас.