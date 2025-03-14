Сценарист Рюкиси07 рассказал о своей работе над Silent Hill f

На презентации Silent Hill f сценарист Рюкиси07, известный по Когда плачут цикады, рассказал о своем подходе к созданию игры и сотрудничестве с Konami. По его словам, когда он получил предложение написать сценарий для новой части Silent Hill, то ожидал, что действие вновь развернется в культовом городе. Однако Konami хотела, чтобы сеттингом стала Япония.
Это заставило сценариста задуматься о сути Silent Hill. Он пришел к выводу, что франшиза всегда была не просто о месте, а о борьбе людей со своими внутренними демонами. Если считать психологический ужас и уникальную визуальную подачу ядром серии, то Silent Hill f полностью соответствует духу франшизы.
Рюкиси07 также отметил, что женские персонажи в прошлых частях Silent Hill часто страдали от обстоятельств. В Silent Hill f он хотел создать героиню, которая сможет принимать собственные решения, а не просто следовать за сюжетом.
«Я вложил в эту игру столько сил, что буду не против, если она станет моей последней работой», — признался сценарист.
Дата выхода Silent Hill f пока не объявлена. Игра разрабатывается для PS5, Xbox Series и ПК, а добавить её в список желаемого можно уже сейчас.
не то пальто , я сх любил за не японскую японщину а тут какая то типикал форбиден сайрен или фатал фрейм
да нормальная тема, презентацию глянул, достаточно криповенько, так что поживём увидим))
Жаль, боёвку не показали. Надеюсь, Рюкиси не писал опять про временные петли.