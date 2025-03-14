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Silent Hill f 2026 г.
Ужасы, От третьего лица
8 91 оценка

Сценарист Рюкиси07 рассказал о своей работе над Silent Hill f

butcher69
Новости

На презентации Silent Hill f сценарист Рюкиси07, известный по Когда плачут цикады, рассказал о своем подходе к созданию игры и сотрудничестве с Konami. По его словам, когда он получил предложение написать сценарий для новой части Silent Hill, то ожидал, что действие вновь развернется в культовом городе. Однако Konami хотела, чтобы сеттингом стала Япония.

Это заставило сценариста задуматься о сути Silent Hill. Он пришел к выводу, что франшиза всегда была не просто о месте, а о борьбе людей со своими внутренними демонами. Если считать психологический ужас и уникальную визуальную подачу ядром серии, то Silent Hill f полностью соответствует духу франшизы.

Рюкиси07 также отметил, что женские персонажи в прошлых частях Silent Hill часто страдали от обстоятельств. В Silent Hill f он хотел создать героиню, которая сможет принимать собственные решения, а не просто следовать за сюжетом.

«Я вложил в эту игру столько сил, что буду не против, если она станет моей последней работой», — признался сценарист.

Дата выхода Silent Hill f пока не объявлена. Игра разрабатывается для PS5, Xbox Series и ПК, а добавить её в список желаемого можно уже сейчас.

14
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
vertehwost

не то пальто , я сх любил за не японскую японщину а тут какая то типикал форбиден сайрен или фатал фрейм

4
in the void

да нормальная тема, презентацию глянул, достаточно криповенько, так что поживём увидим))

3
Нейтан Дрейк in the void

Жаль, боёвку не показали. Надеюсь, Рюкиси не писал опять про временные петли.

0