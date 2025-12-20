Сценарист Silent Hill f признался, что почитает и боится женщин, поэтому в играх относится к ним серьезно

Японский сценарист Ryukishi07, известный по работе над серией "Когда плачут цикады" и хоррором Silent Hill f, дал откровенное интервью GamesRadar+, в котором объяснил свою философию изображения женских персонажей в японских хоррорах. По его словам, мужчины часто боятся женщин - и это прекрасно, поскольку именно этот страх рождает глубокий драматизм.
Это мое личное мнение, поэтому заранее приношу извинения, если мои ответы покажутся неуместными. Насколько я знаю, фанаты хорроров в основном мужчины, а для мужчин противоположный пол вызывает самые разные противоречивые эмоции - от нежности до ужаса. Женщины часто появляются в японских хоррорах как персонажи или темы, потому что эмоции, которые они вызывают, становятся источником сложной драмы.
В Silent Hill f, действие которой разворачивается в строгой Японии 1960-х годов, женские образы превращаются в настоящие ужасы. Опухоли беременных, изрыгающие убийц-детей, призрачная невеста, распространяющая заразный туман. И для юной Хинако единственным решением оказывается одно - перебить их всех водопроводной трубой. Ryukishi07 признается:
Для меня женщины - это те, кого я уважаю и почитаю, с кем дружу и кого боюсь. Те, кем я очарован, кто меня вечно пугает, но завораживат. До сих пор я написал множество историй в жанре хоррора, но ни одну из них не смог бы завершить без существования женщин.
Однако писательство не помогло ему "разгадать" женщин - для него они до сих пор остаются "прекрасными космическими существами". И хорроры, которые он им посвящает - это своего рода молитва.
Никто из нас никогда по-настоящему не поймет противоположный пол. Заявлять обратное - страшная самонадеянность. Мы должны должным образом почитать, уважать, любить и понимать, что будем взаимно недопонимать друг друга. Поэтому работа над темами, связанными с женщинами, для меня - величайший акт уважения, который я могу им посвятить.
Куколд.
Куко́лд — фетишистская сексуальная практика, в которой один из супругов является соучастником сексуальной «неверности» своего супруга. (с) гугл. Как это вяжется со статьей, ну прям хз.
Никак не вяжется. Тут бОльшая часть пг начиталась "остроумных" новомодных словечек типа "куколд", "соя", "воук-повестка", "фемки" и тд, а прочитать, что это означает, не осилили...Ну а лепить эти слова не в тему - много ума, конечно же, не надо)
не куколд, а поганый каблук, это разные вещи
вживую видел только одетых
Я тоже небритые мохнатки япошек боюсь
у Армянок хуже
😂
😲😂😂
У меня к фемлу чисто брезгливое отношение, навряд их кто-то боится кроме их котов.
Инцел он короче и клоун физдопочетатель. Куда ему до истиного самурая.
Сколько уже будет новостей об этой всратой игре? Интервью со сценаристами, с актрисами, когда ожидать с уборщиками в их офисе?
примерно эпохой лет на 10 жди, как об конченном дарк соулсе.
Сказал как настоящий инцел! Не удивителтно почему эта игра такая феминистическая, инцелы любят превозносить баб везде где только возможно!
сразу было понятно, что это чисто фемский высер, даже в самом названии игры была подсказка: "Silent Hill F" (фемка). конями дебилы, что доверяют разработку своей франшизы кому попало... впрочем если они хотят похоронить эту вселенную - то стратегия выбрана верная
это сразу было понятно, гг женщина
ну в 3й части тоже была ГГ женщина и игра вышла отличная! без намёка на фем-повестку
Феминисток в твиттере боится короче
Я тоже боюсь их