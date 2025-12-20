Сценарист Silent Hill f признался, что почитает и боится женщин, поэтому в играх относится к ним серьезно

Японский сценарист Ryukishi07, известный по работе над серией "Когда плачут цикады" и хоррором Silent Hill f, дал откровенное интервью GamesRadar+, в котором объяснил свою философию изображения женских персонажей в японских хоррорах. По его словам, мужчины часто боятся женщин - и это прекрасно, поскольку именно этот страх рождает глубокий драматизм.

Это мое личное мнение, поэтому заранее приношу извинения, если мои ответы покажутся неуместными. Насколько я знаю, фанаты хорроров в основном мужчины, а для мужчин противоположный пол вызывает самые разные противоречивые эмоции - от нежности до ужаса. Женщины часто появляются в японских хоррорах как персонажи или темы, потому что эмоции, которые они вызывают, становятся источником сложной драмы.

В Silent Hill f, действие которой разворачивается в строгой Японии 1960-х годов, женские образы превращаются в настоящие ужасы. Опухоли беременных, изрыгающие убийц-детей, призрачная невеста, распространяющая заразный туман. И для юной Хинако единственным решением оказывается одно - перебить их всех водопроводной трубой. Ryukishi07 признается:

Для меня женщины - это те, кого я уважаю и почитаю, с кем дружу и кого боюсь. Те, кем я очарован, кто меня вечно пугает, но завораживат. До сих пор я написал множество историй в жанре хоррора, но ни одну из них не смог бы завершить без существования женщин.

Однако писательство не помогло ему "разгадать" женщин - для него они до сих пор остаются "прекрасными космическими существами". И хорроры, которые он им посвящает - это своего рода молитва.

Никто из нас никогда по-настоящему не поймет противоположный пол. Заявлять обратное - страшная самонадеянность. Мы должны должным образом почитать, уважать, любить и понимать, что будем взаимно недопонимать друг друга. Поэтому работа над темами, связанными с женщинами, для меня - величайший акт уважения, который я могу им посвятить.