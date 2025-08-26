Студия признаёт, что Silent Hill f изменилась по сравнению с предыдущими играми, но обещает сохранить суть франшизы

Silent Hill f знаменует собой первое появление серии в Японии, став первой игрой франшизы, разработанной японской студией за более чем два десятилетия. Новость воодушевила фанатов, но мнения разделились: некоторые считают, что игра слишком далеко отошла от корней саги, как в плане сеттинга, так и игрового процесса.

Аль-Янг, режиссёр новой игры, заявляет, что команда пытается сделать всё немного иначе, чем в предыдущих играх, но всё же уверяет фанатов, что игра по сути является Silent Hill.

Эта часть серии Silent Hill больше ориентирована на экшен, чем предыдущие. Поэтому мы скорректировали сложность, чтобы она подошла как поклонникам классических игр Silent Hill, так и новичкам.



Мы хотим дать старым поклонникам, поклонникам классики, что-то вроде: «О, вот чего я хотел — сочного блюда Silent Hill». Но также предложить что-то и новым поклонникам, и тем, кто хочет попробовать что-то новое. Мы стараемся сохранить классическую атмосферу Silent Hill, но немного изменить игровой процесс. Мы не хотим, чтобы всё было как прежде.

Аль-Янг также напоминает игрокам, что будет много релизов Silent Hill, включая предстоящий ремейк первой игры франшизы, который обещает сохранить стиль, схожий с классикой.

Мы только что выпустили ремейк Silent Hill 2, который был в основном предназначен для фанатов классики. И, как уже было объявлено, есть также ремейк Silent Hill 1, а также Silent Hill f и Townfall.

Мотои Окамото, продюсер серии в Konami, также подчёркивает, что фанатам стоит ожидать разных подходов к разработке этой интеллектуальной собственности. По его словам, каждый проект будет иметь свою индивидуальность в зависимости от участвующей студии, каждый со «своим собственным колоритом».

Silent Hill — это тот тип серии, над которым мы сотрудничаем с разными группами. Для ремейка мы работали с Bloober Team, а сейчас Silent Hill f разрабатывает NeoBards, студия, известная своим акцентом на боевой системе. Будущие игры, вероятно, будут иметь свою изюминку, в зависимости от того, с кем мы будем работать.

Silent Hill f выйдет 25 сентября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.