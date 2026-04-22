Сюжет, переживший правки: 60% сценария Silent Hill f остались неизменными с самого первого варианта

Разработка Silent Hill f постепенно раскрывает детали того, как создавалась история игры, и теперь стало известно, насколько стабильным оказался сценарий Рюкиси07 на протяжении производства.

По словам геймдиректора Аль Яна в интервью PC Gamer, финальная версия сценария прошла всего около трёх–трёх с половиной крупных редакций. При этом примерно 60% текста остались без изменений с самого первого варианта. Речь идёт о ключевых темах, атмосфере и основных сюжетных поворотах, которые изначально определили направление истории и не подвергались пересмотру.

В основе повествования лежат традиционные для серии Silent Hill элементы — давящая атмосфера, психологический ужас и сложный главный герой. Однако значительная часть деталей, включая конкретные локации, появилась уже в процессе разработки. Например, идея школьной сцены не была прописана изначально и была предложена командой для органичного раскрытия персонажей.

Разработчики из NeoBards также столкнулись с культурными различиями при создании окружения. Первоначальный дизайн японской школы пришлось корректировать после замечаний издателя Konami, поскольку архитектурные детали не соответствовали реальным японским стандартам.

Кроме того, часть идей сценариста оказалась слишком масштабной для бюджета проекта, что потребовало адаптаций. Тем не менее, основа истории, созданная Рюкиси07, осталась нетронутой, что усиливает ожидания фанатов, надеющихся на возвращение классической атмосферы Silent Hill.