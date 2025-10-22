В PS Store появился "Dual Pack" с играми Silent Hill 2 и Silent Hill f

Konami анонсировала выпуск PlayStation Store бандла из двух игр серии Silent Hill - Silent Hill 2 и Silent Hill f. Стоимость стандартной версии составляет $99,99, а делюкс-версии — $199,99.
В состав делюкс-версии входят цифровые артбуки и цифровые саундтреки к каждой из игр, а также маска Pyramid Head (Pizza Box) для ремейка Silent Hill 2 и костюм Pink Rabbit для Silent Hill f.
Тем самым, сейчас можно по сниженной цене приобрести две игры. Кроме того, при наличии интереса к обеим играм (и достаточного терпения), в будущем этот бандл может стать еще более доступным по цене за счет проведения различных промоакций в PS Store.
При этом стоит отметить, что с 21 октября Silent Hill 2 включена в тарифный план PS Plus Extra.
Не можешь продать го*но, продай его по акции )
Ну второй отличный, а вот Ф пускай идёт своими кривыми ногами на Х
А когда-то Sony умела в маркетинг и рекламу:
F это не сайлент хилл. Вот 2 часть это он и есть, очень классная игра.