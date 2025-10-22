В PS Store появился "Dual Pack" с играми Silent Hill 2 и Silent Hill f

Konami анонсировала выпуск PlayStation Store бандла из двух игр серии Silent Hill - Silent Hill 2 и Silent Hill f. Стоимость стандартной версии составляет $99,99, а делюкс-версии — $199,99.

В состав делюкс-версии входят цифровые артбуки и цифровые саундтреки к каждой из игр, а также маска Pyramid Head (Pizza Box) для ремейка Silent Hill 2 и костюм Pink Rabbit для Silent Hill f.

Тем самым, сейчас можно по сниженной цене приобрести две игры. Кроме того, при наличии интереса к обеим играм (и достаточного терпения), в будущем этот бандл может стать еще более доступным по цене за счет проведения различных промоакций в PS Store.

При этом стоит отметить, что с 21 октября Silent Hill 2 включена в тарифный план PS Plus Extra.