В сеть попал небольшой геймплейный отрывок Silent Hill f

Геймеры, посетившие Anime Expo этого года, сняли и опубликовали несколько минут игрового процесса Silent Hill f. По словам одного пользователя Reddit, Konami предупредила посетителей не снимать клип. Однако один из посетителей проигнорировал предупреждение.
Пользователь Reddit добавил, что было показано не так много игрового процесса Silent Hill f. Большая часть видео была посвящена режисс`ру, сценаристу и композитору, рассказывающим о разработке и развитии игры. Видео, скорее всего, будет официально выпущено на канале Konami на YouTube в ближайшие дни.
В небольшом геймплейном ролике Хинако, главная героиня игры, продвигается по тропе мимо зданий, пока не доходит до традиционного храма. Затем появляется кнопка для молитвы, и видео заканчивается.
История Silent Hill f повествует о старшекласснице по имени Симидзу Хинако, которая ид`т по своему родному городу и внезапно попадает в таинственный туман, и ее жизнь превращается в ужасный кошмар.
Silent Hill f разрабатывается студией NeoBards и официально выйдет 25 сентября на ПК, Xbox Series X/S и PlayStation 5.
Вылитая fatal frame 2001 года. Видимо на графике и захвате движений экономят.
Тоже хотел написать, что чем то фатал фрейм напоминает и не только по графике ,но никак не сайлент хилл
да у них после 4 части все не туда пошло, особенно эта новая даже левой пяткой не похожа.
Для меня первые 3 части страшные были в хорошем смысле, атмосферка что надо держала в напряжении, потом всё скатилось просто в побегушки и убийство призраков
Вот бы нормально оптимизировали, а не выкатили очередной фризостат
ну с сх2 всё было в порядке, так что думаю и тут так же
Обновись уже.
Нет, не в порядке. Микростатеры и фризы есть на любом железе и консолях.
А почему она не голая?
Потому что нечего показать
Модеры это быстро исправят
потому что она не твоя сестра
ХАХАХ это что за индюшатина за 5р???
так что там запуск на 10 плонируется или 11 нужна кто знает ?
Так это же чистая анимация из второй части)
Игру не жду пока не покажут как ближний бой работает
Не воспринимаю её в одежде без огромных доек и латинской жопы на пол экрана