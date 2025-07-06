В сеть попал небольшой геймплейный отрывок Silent Hill f

Геймеры, посетившие Anime Expo этого года, сняли и опубликовали несколько минут игрового процесса Silent Hill f. По словам одного пользователя Reddit, Konami предупредила посетителей не снимать клип. Однако один из посетителей проигнорировал предупреждение.

Пользователь Reddit добавил, что было показано не так много игрового процесса Silent Hill f. Большая часть видео была посвящена режисс`ру, сценаристу и композитору, рассказывающим о разработке и развитии игры. Видео, скорее всего, будет официально выпущено на канале Konami на YouTube в ближайшие дни.

В небольшом геймплейном ролике Хинако, главная героиня игры, продвигается по тропе мимо зданий, пока не доходит до традиционного храма. Затем появляется кнопка для молитвы, и видео заканчивается.

История Silent Hill f повествует о старшекласснице по имени Симидзу Хинако, которая ид`т по своему родному городу и внезапно попадает в таинственный туман, и ее жизнь превращается в ужасный кошмар.

Silent Hill f разрабатывается студией NeoBards и официально выйдет 25 сентября на ПК, Xbox Series X/S и PlayStation 5.