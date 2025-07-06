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Silent Hill f 25.09.2025
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
8.2 180 оценок

В сеть попал небольшой геймплейный отрывок Silent Hill f

monk70 monk70

Геймеры, посетившие Anime Expo этого года, сняли и опубликовали несколько минут игрового процесса Silent Hill f. По словам одного пользователя Reddit, Konami предупредила посетителей не снимать клип. Однако один из посетителей проигнорировал предупреждение.

Пользователь Reddit добавил, что было показано не так много игрового процесса Silent Hill f. Большая часть видео была посвящена режисс`ру, сценаристу и композитору, рассказывающим о разработке и развитии игры. Видео, скорее всего, будет официально выпущено на канале Konami на YouTube в ближайшие дни.

В небольшом геймплейном ролике Хинако, главная героиня игры, продвигается по тропе мимо зданий, пока не доходит до традиционного храма. Затем появляется кнопка для молитвы, и видео заканчивается.

История Silent Hill f повествует о старшекласснице по имени Симидзу Хинако, которая ид`т по своему родному городу и внезапно попадает в таинственный туман, и ее жизнь превращается в ужасный кошмар.

Silent Hill f разрабатывается студией NeoBards и официально выйдет 25 сентября на ПК, Xbox Series X/S и PlayStation 5.

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Комментарии: 24
Ваш комментарий
pandore

Вылитая fatal frame 2001 года. Видимо на графике и захвате движений экономят.

11
Денис Сидоров 5

Тоже хотел написать, что чем то фатал фрейм напоминает и не только по графике ,но никак не сайлент хилл

3
pandore Денис Сидоров 5

да у них после 4 части все не туда пошло, особенно эта новая даже левой пяткой не похожа.

3
Денис Сидоров 5 pandore

Для меня первые 3 части страшные были в хорошем смысле, атмосферка что надо держала в напряжении, потом всё скатилось просто в побегушки и убийство призраков

Дрессировка гусей

Вот бы нормально оптимизировали, а не выкатили очередной фризостат

10
itzendixog

ну с сх2 всё было в порядке, так что думаю и тут так же

9
vfa19

Обновись уже.

8
BloomingVysor itzendixog

Нет, не в порядке. Микростатеры и фризы есть на любом железе и консолях.

7
Real Slim Shady

А почему она не голая?

4
BloomingVysor

Потому что нечего показать

5
JackReacher

Модеры это быстро исправят

3
IgnobleLorcan

потому что она не твоя сестра

MаnGo

ХАХАХ это что за индюшатина за 5р???

Igor Konuh

так что там запуск на 10 плонируется или 11 нужна кто знает ?

bysaturn

Так это же чистая анимация из второй части)

William Dwight

Игру не жду пока не покажут как ближний бой работает

VladimirHorrorStudio
Arno_Dorrian

Не воспринимаю её в одежде без огромных доек и латинской жопы на пол экрана