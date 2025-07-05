В сеть попала вступительная сцена из хоррора Silent Hill f

В рамках Anime Expo 2025 компания Konami провела закрытый показ нового трейлера Silent Hill f — но, как это часто бывает, ролик быстро утёк в сеть. Пока официальная премьера не состоялась, фанаты серии уже могут взглянуть на первые сцены предстоящего японского хоррора, пусть и в не лучшем качестве.

Судя по слитым кадрам, это кинематографический трейлер, созданный на движке игры. В нём нет полноценных геймплейных моментов, однако сцена выглядит как часть вступления — напряжённая, атмосферная и полностью выдержанная в духе психологического ужаса, за который так ценят серию Silent Hill. Многие сцены с этого вступление уже показывали в трейлерах, однако теперь у ролика более четкое и понятное повествование, которое знакомит игроков с главной героеиней. В центре внимания — Хинако, главная героиня, которую ждут и головоломки, и противостояние жутким созданиям в таинственном районе Эбисугаока.

Хотя ролик не раскрывает новых деталей, он подтверждает визуальную стилистику и тон, на который делает ставку Silent Hill f. Это не продолжение в привычном смысле, а полноценная перезагрузка, погружающая в японский фольклор и искажённую реальность.

Ранее стало известно, что Konami отказалась от защиты Denuvo в релизной версии — из-за чего, согласно информации со страницы в Steam, игра может быть взломана уже в день выхода Deluxe-издания, то есть за два дня до официальной премьеры. Это вызвало волну недовольства у тех, кто оформил стандартный предзаказ и теперь, возможно, окажется в роли «ожидающих».

Напомним, ранее мы писали, что в Silent Hill f игрокам предстоит исследовать зловещие японские улицы, решать сложные головоломки и сталкиваться с тревожными созданиями, порождёнными неизвестной заразой. Подробнее о геймплейных находках и атмосфере можно прочитать в нашем предыдущем материале:

Silent Hill f выходит 25 сентября 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.